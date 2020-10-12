По случаю Международного дня девочек у принца Гарри и Меган Маркл была онлайн-встреча с пакистанской правозащитницей Малалой Юсуфзай. 23-летняя активистка выступает за доступное образование для женщин во всем мире. Именно это направление ее деятельности и стало темой для разговора с герцогами.

Уже традиционно супруги Меган и Гарри вышли на связь из гостиной своего роскошного особняка в Санта-Барбаре. Видеозвонок пара совершила вчера, 11 октября. Об этом сообщает издание People.

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С Малалой Юсуфзай они обсудили барьеры, которые мешают 130 миллионам девушек ходить в школу, и отметили, как важно отстаивать права на образование каждой девушки.

Когда молодые девушки получают доступ к образованию, все побеждают, и все преуспевают. Это просто открывает двери для общественного успеха на самом высоком уровне,

– подчеркнула Меган Маркл.

Она добавила, что ограничивая права девочек на образование, их лишают детства и культурного богатства. Меган Маркл заметила, когда женщины приобщаются к решению вопросов политики или законодательства, все меняется. Гарри затронул не менее важную проблему – изменение климата, и отметил, что образованные женщины могут отсрочить катастрофу.

Образ Меган Маркл

Для онлайн-встречи она выбрала сдержанный классический образ, соединив черный топ с английской проймой с брюками свободного кроя кремового цвета. Хрупкую талию Меган Маркл подчеркнула стильным коричневым поясом. Волосы она собрала в тугой пучок и сделала макияж, выделив губы насыщенной розовой помадой, а глаза – черными стрелками.



Меган Маркл и принц Гарри / Фото скриншот с видео

Меган Маркл выглядела изысканно и стильно, дополнив образ лаконичными аксессуарами. Принц Гарри появился в белой рубашке и серых брюках. Он эффектно выглядел рядом с женой.

Меган Маркл и принц Гарри пообщались с Малалой Юсуфзай: смотрите видео онлайн