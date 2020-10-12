З нагоди Міжнародного дня дівчаток принц Гаррі та Меган Маркл мали онлайн-зустріч з пакистанською правозахисницею Малалою Юсафзай. 23-річна активістка виступає за доступну освіту для жінок у всьому світі. Саме цей напрямок її діяльності й став темою для розмови з герцогами.

Вже традиційно подружжя Меган і Гаррі вийшли на зв'язок з вітальні свого розкішного маєтку в Санта-Барбарі. Відеодзвінок пара здійснила вчора, 11 жовтня. Про це інформує видання People.

Читайте також Була найбільш затроленою персоною у світі: Меган Маркл зробила гучну заяву

З Малалою Юсафзай вони обговорили бар'єри, які заважають 130 мільйонам дівчат ходити до школи, та наголосили, як важливо відстоювати права на освіту кожної дівчини.

Коли молоді дівчата отримують доступ до освіти, всі перемагають, і всі досягають успіху. Це просто відкриває двері для суспільного успіху на найвищому рівні,

– підкреслила Меган Маркл.

Вона додала, що обмежуючи права дівчаток на освіту, їх позбавляють дитинства і культурного багатства. Меган Маркл зауважила, коли жінки долучаються до вирішення питань політики чи законодавства, все змінюється. Гаррі порушив не менш важливу проблему – зміну клімату, та зазначив, що освічені жінки можуть відтермінувати катастрофу.

Образ Меган Маркл

Для онлайн-зустрічі вона обрала стриманий класичний образ, поєднавши чорний топ з англійською проймою зі штанами вільного крою кремового кольору. Тендітну талію Меган Маркл підкреслила стильним коричневим поясом. Волосся вона зібрала у тугий пучок і зробила макіяж, виділивши губи насиченою рожевою помадою, а очі – чорними стрілками.



Меган Маркл і принц Гаррі / Фото скриншот з відео

Меган Маркл виглядала вишукано і стильно, доповнивши образ лаконічними аксесуарами. Принц Гаррі постав у білій сорочці та сірих штанах, ефектно виглядаючи поряд з дружиною.

Меган Маркл і принц Гаррі поспілкувались з Малалою Юсафзай: дивіться відео онлайн