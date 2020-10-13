Королевский эксперт леди Колин Кэмпбелл рассказала о требованиях Меган Маркл к пиарщикам еще до того, как она вышла из королевской семьи. Колин Кэмпбелл отметила, что Меган хотела стать самым известным человеком в мире.

Королевский эксперт и биограф принца Гарри и его жены Леди Колин Кэмпбелл стала автором книги "Меган и Гарри: настоящая история". Она сообщила о том, какими были требования Меган Маркл еще за год до выхода из королевской семьи к пиар-менеджерам. Об этом пишет The Daily Mail.

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По словам Колин Кэмпбелл, Меган Маркл сообщала менеджерам то, что ее целью является стать "самым известным человеком в мире". А это возможно только благодаря крупному скандалу, отмечает издание.

За год до выхода супругов из королевской семьи Меган вела активную коммерческую и политическую деятельность, которая не до конца доступна для членов семьи. Именно поэтому Леди Колин Кэмбелл начала писать свою книгу. Биограф уверена, что Меган, благодаря помощи принца Гарри, делала то, что в королевской семье считается неприемлемым.

Она решала коммерческие вопросы, комментировала политиков, потому что очень интересуется политикой, требовала от пиарщиков, чтобы они делали из нее самого известного человека в мире,

- сказала Колин Кэмпбелл.

Эксперт подчеркнула, что быть самым известным человеком – это целая стратегия, предусматривающая и скандалы. Потому что тогда нужно становиться в центре обсуждений людей и предметом споров. Леди отметила, что супруги Меган и Гарри знают о том, что о них пишут книгу.