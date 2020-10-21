Почти два месяца назад украинский ведущий и актер Андрей Джеджула сообщил о том, что станет отцом во второй раз. А на днях он узнал пол будущего ребенка: у мужчины родится доченька.

Трогательное видео украинский ведущий и актер Андрей Джеджула опубликовал на своей странице в Инстаграме. Вместе с женой Юлией они решили небанально узнать пол будущего ребенка, поэтому подготовили настоящий перформанс.

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Андрей Джеджула рассказал о том, что конверт с информацией о поле ребенка был у него уже больше чем три недели. Однако он с женой решил, что даже краем глаза не будут заглядывать внутрь. А узнают, что там внутри точно небанально и нетривиально.

Ведущий и актер признался, что вдохновился итальянским "танцующим миллионером" Джанлуком Вакки, который для такого события использовал вертолет. Так же сделал и Андрей Джеджула.

А чем мы хуже в Украине? Да ничем! Даже вертолет покруче использовали,

- написал ведущий под видео.

Семья Джеджулы стояла, держась за руки, пока в небе пролетал вертолет. А когда из него пошел розовый дым, они радостно обнимались. Затем Андрей подарил жене Юлии огромный букет красных роз. В комментариях под видео поклонники поздравили супругов с радостной новостью.

Напомним, что украинский ведущий и актер Андрей Джеджула с 2007 по 2010 год состоял в гражданском браке с певицей Сантой Димопулос. У пары родился сын Даниель, которому сейчас 12 лет. А в 2017 году актер женился на Юлии Леус. У женщины есть дочь Анджелина от первого брака, которой 18 лет. С бывшей женой Андрей находится в хороших и дружеских отношениях.