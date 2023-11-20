Це не займе у вас багато часу. Проте перед тим, як почати роботу, варто дізнатися, які рослини обов'язково варто вкривати від снігу. 24 Канал підготував такий список, тож зберігайте.

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Рослини, які потрібно захистити на зиму

Канна зимує під землею у вигляді кореневищ. Від морозу рослину допоможе захистити десятиметрова ковдра із мульчі.

Пеларгонію найкраще перенести на зиму у теплицю. Адже рослина боїться снігу та холоду.

Деякі сорти гортензії не здатні витримати суворі зимові умови, особливо крупнолисті. Якщо не вкрити їх на зиму, то рослина може не розквітнути наступного року.

Гортензії варто вкрити на зиму / Фото Canva

Троянди дуже примхливі і чутливі до морозів. Наприклад, кущову зазвичай ховають під каркасне укриття. А от штамбові троянди варто укутати спанбондом чи мішковиною.

Клематиси можуть гарно прикрасити ваші альтанки, огорожі, стіни і арки. Але вони не стійкі до холоду та морозу. Тому їх необхідно захистити зимою.

Іриси варто вберегти від снігу. Ці квіти вкривають на зиму хвойним гіллям, соломою, торфом або спанбондом.

До речі, раніше ми розказували, як правильно поливати орхідею ближче до зими. Ці поради допоможуть зберегти вашу рослину.