Это не займет много времени. Однако перед тем, как начать работу, следует узнать, какие растения обязательно следует укрывать от снега. 24 Канал подготовил такой список и храните.

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Растения, которые необходимо защитить на зиму

Канна зимует под землей в виде корневищ. От мороза растение поможет защитить десятиметровое одеяло из мульчи.

Пеларгония лучше перенести на зиму в теплицу. Ведь растение боится снега и холода.

Некоторые сорта гортензии не способны выдержать строгие зимние условия, особенно крупнолистные. Если не укрыть их на зиму, то растение может не расцвести в следующем году.

Гортензии стоит укрыть на зиму / Фото Canva

Розы очень капризны и чувствительны к морозам. К примеру, кустовую обычно прячут под каркасное укрытие. А вот штамбовые розы следует укутать спанбондом или мешковиной.

Клематисы могут красиво украсить ваши беседки, ограждения, стены и арки. Но они не устойчивы к холоду и морозу. Поэтому их нужно защитить зимой.

Ирисы следует уберечь от снега. Эти цветы покрывают на зиму хвойными ветвями, соломой, торфом или спанбондом.

Кстати, раньше мы рассказывали, как правильно поливать орхидею ближе к зиме. Эти советы помогут сохранить ваше растение.