Компанія Netflix зробила правки на стрімінговому сервісі в Росії. Мультфільми, які мали ЛГБТ-тематику, перенесли з дитячої рубрики, поставивши позначку 18+.

Як повідомляє Інтерфакс-Росія з посиланням на пресслужбу Netflix, правки були вимушеними. В РФ діє закон про заборону гей-пропаганди серед неповнолітніх. Згідно з документом, всі онлайн-кінотеатри та стрімінгові платформи повинні виконати цю умову та додати вікове обмеження 18+ на контент, в якому є натяк на ЛГБТ-стосунки.

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Контент з обмеженнями вище 13+ не буде доступний в дитячому розділі, – зазначили представники компанії.

Наразі під заборону потрапили "дуже невелике" число анімаційних проєктів Netflix. Зокрема, за словами російських користувачів стрімінгової платформи, з дитячого розділу зникли "Кіпо і ера чудесних звірів", "Шира і непереможні принцеси", "Принц Драконів" та "Всесвіт Стівена". Кількість та перелік всіх проєктів, які перейшли в розділ для дорослих, наразі невідомі.

Цікаво, що в Україні, як і в інших європейських державах, ці стрічки можна знайти у категорії Netflix for Kids. Їхнє вікове обмеження – 6+.

Які правки Росія ввела до мультфільму "Вперед"

Це не вперше в Росії вводиться цензура щодо дитячих проєктів. Зокрема, мультфільм "Угору" мав деякі правки. В одній сцені поліцейська-циклоп Спектр зазначила в розмові, що має кохану. Натяк на ЛГБТ-стосунки в Росії одразу ж виправили, а слово "дівчина" замінили на "партнер". Тільки з такими правками мультфільм допустили у прокат.

Водночас у ще більш консервативних країнах Близького Сходу мультфільм "Угору" заборонили для показу. І причиною стала всього одна фраза другорядного персонажа.