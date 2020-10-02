Компания Netflix сделала правки на стриминговом сервисе в России. Мультфильмы, которые имели ЛГБТ-тематику, перенесли из детской рубрики, поставив отметку 18+.

Как сообщает Интерфакс-Россия со ссылкой на пресслужбу Netflix, правки были вынужденными. В РФ действует закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Согласно документу, все онлайн-кинотеатры и стриминговые платформы должны выполнить это условие и добавить возрастное ограничение 18+ на контент, в котором есть намек на ЛГБТ-отношения.

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Контент с ограничениями выше 13+ не будет доступен в детском разделе, – отметили представители компании.

Сейчас под запрет попали "очень небольшое" число анимационных проектов Netflix. В частности, по словам российских пользователей стриминговой платформы, из детского раздела исчезли "Кипо и эра чудесных зверей", "Шира и непобедимые принцессы", "Принц драконов" и "Вселенная Стивена". Количество и перечень всех проектов, которые перешли в раздел для взрослых, пока неизвестны.

Интересно, что в Украине, как и в других европейских государствах, эти ленты можно найти в категории Netflix for Kids. Их возрастное ограничение – 6+.

Какие правки Россия ввела в мультфильм "Вверх"

Это не впервые в России вводится цензура в отношении детских проектов. В частности, мультфильм "Вверх" имел некоторые правки. В одной сцене полицейская-циклоп отметила в разговоре, что имеет возлюбленную. Намек на ЛГБТ-отношения в России сразу же исправили, а слово "девушка" заменили на "партнер". Только с такими правками мультфильм допустили в прокат.

В то же время в еще более консервативных странах Ближнего Востока мультфильм "Вверх" запретили для показа. И причиной стала всего одна фраза второстепенного персонажа.

Смотрите трейлер к мультфильму "Вверх": видео