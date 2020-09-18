Рош Ха-Шана – це єврейський Новий рік, святкування якого припадає на 18 вересня. Цей день вважається одним із найголовніших єврейських свят. Новий рік відзначають два дні поспіль, тож святкування завершиться увечері, 20 вересня.

Юдеї вірять, що саме цього дня Бог визначає долі людей на наступний рік. Це свято не є схожим на звичний для нас Новий рік. Ніхто не чекає, коли годинник проб’є північ, в це свято не розкорковують шампанське та не запускають феєрверків. Єврейський Новий рік призначений для переосмислення прожитого, покаяння та світлої надії на майбутнє.

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Для євреїв дуже важливо увійти в Новий рік з чистою совістю та помислами, тому перед початком Нового року вони просять вибачення у всіх, перед ким завинили.

Що відомо про Рош Ха-Шана

У цей день відбулося створення світу Богом, а також сталися інші важливі біблійні події. Серед них – вигнання Адама і Єви з раю, вихід Ноя на землю після всесвітнього потопу та звільнення євреїв від єгипетського рабства.

За давніми переказами, Рош Ха-Шана служить Судним днем. Бог ретельно вивчає вчинки кожної людини впродовж року, щоб прийняти рішення про його подальшу долю – дарувати щастя та благополуччя чи послати випробування.

Саме з цієї причини, юдеї багато часу проводять за молитвою, щоб покаятися за скоєні гріхи та отримати благословення від Бога. Вони посилено займаються самоаналізом, працюють над виправленням помилок і думають над тим, як заслужити прихильність від Бога. Юдеї щиро вірять, що від цього свята може залежати доля людини.

Після єврейського Нового року настануть десять днів молитов і каяття – "Дні трепету", які завершаться черговим святом Йом-Кіпур – днем ​​посту, покаяння і відпущення гріхів.



Єврейський Новий рік завжди святкують восени

Традиції Єврейського Нового року

Святкування Рош Ха-Шана розпочинається з урочистого богослужіння. Їх впродовж дня є три: ранкове, денне та вечірня. Початок кожного богослужіння супроводжується трублінням у шофар. Послідовники юдаїзму вітають одне одного словами: "Нехай Всевишній у Книзі Життя запише вам гарний рік". На Рош Ха-Шана обов'язково заведено веселитися.

Напередодні першого дня свята і в ніч другого дня запалюють святкові свічки. В основному це робить жінка – господиня дому. Вона запалює свічки за всіх членів сім'ї. Якщо жінка не може запалити свічки, за неї це робить чоловік або хтось інший. Чоловік, що живе один, також зобов'язаний запалювати свічки і робить це сам.

У перший день святкування Єврейського Нового року, ще до заходу сонця, віряни збираються біля річки або іншої водойми, в якому водиться риба, для того, щоб символічно кинути свої гріхи у воду, немов викидаючи все погане і неприємне, що було в минулому році.



Традиції святкування Рош Ха-Шана

Рош Ха-Шана є родинним святом. Тож у ці дні родина дарує одне одному красиві подарунки та збирається за одним столом за душевними розмовами. Однією з єврейських традицій є посиденьки в колі сім'ї, щоб почути звук труби шофара. Саме його має почути в день свята кожен єврей, і тоді щастя буде з ним цілий рік. Це традиційне сурміння у шофат – ріг барана.

За столом спочатку вимовляють благословення над вином (кідуш), далі омивають руки, благословляють хліб (хал), і тільки після цього приступають до трапези.

Що подають на стіл у свято Рош Ха-Шана

З приходом Нового року євреї накривають святковий стіл. Кожна страва символізує собою благополучний рік. До прикладу, риба на столі – це символ родючості, бараняча або рибна голова – щоб бути «на чолі», а не у хвості, порізана кільцями морква, що нагадує монети – до багатства, фрукти й овочі – до багатого врожаю, мед – символ "солодкого" року.

Основним та обов’язковим фруктом на столі, який має бути у свято Рош Ха-Шана, – це гранат. Вважається, що в гранаті є 613 зерен, як і заповідей у Торі.



Основний атрибут на столі у Єврейський Новий рік – гранат

Що не можна робити у Єврейський Новий рік