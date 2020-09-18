Рош Ха-Шана – это еврейский Новый год, празднование которого приходится на 18 сентября. Этот день считается одним из главных еврейских праздников. Новый год отмечают два дня подряд, поэтому празднование завершится вечером, 20 сентября.

Иудеи верят, что именно в этот день Бог определяет судьбы людей на следующий год. Этот праздник не походит на привычный для нас Новый год. Никто не ждет, когда часы пробьют полночь, в этот праздник не открывают шампанское и не запускают фейерверки. Еврейский Новый год предназначен для переосмысления прожитого, покаяния и светлой надежды на будущее.

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Для евреев очень важно войти в Новый год с чистой совестью и помыслами, поэтому перед началом Нового года они просят прощения у всех, перед кем провинились.

Что известно о Рош Ха-Шане

В этот день произошло создание мира Богом, а также произошли другие важные библейские события. Среди них – изгнание Адама и Евы из рая, выход Ноя на землю после всемирного потопа и освобождение евреев от египетского рабства.

По древним преданиям, Рош Ха-Шана служит Судным днем. Бог тщательно изучает поступки каждого человека в течение года, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе – дарить счастье и благополучие или послать испытания.

Именно по этой причине иудеи много времени проводят за молитвой, чтобы покаяться за совершенные грехи и получить благословение от Бога. Они усиленно занимаются самоанализом, работают над исправлением ошибок и думают над тем, как заслужить благосклонность Бога. Иудеи искренне верят, что от этого праздника может зависеть судьба человека.

После еврейского Нового года наступят десять дней молитв и раскаяния – "Дни трепета", которые завершатся очередным праздником Йом-Кипур – днем ​​поста, покаяния и отпущения грехов.



Еврейский Новый год всегда празднуют осенью

Традиции еврейского Нового года

Празднование Рош Ха-Шана начинается с торжественного богослужения. Их в течение дня три: утреннее, дневное и вечернее. Начало каждого богослужения сопровождается трублением в шофар. Последователи иудаизма приветствуют друг друга словами: "Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший год". На Рош Ха-Шана обязательно принято веселиться.

Накануне первого дня праздника и в ночь второго дня зажигают праздничные свечи. В основном это делает женщина – хозяйка дома. Она зажигает свечи всех членов семьи. Если женщина не может зажечь свечи, за нее это делает муж или кто-то другой. Человек, живущий один, тоже обязан зажигать свечи, и делает это сам.

В первый день празднования Еврейского Нового года, еще до захода солнца, верующие собираются у реки или другого водоема, в котором водится рыба, для того, чтобы символически сбросить свои грехи в воду, словно выбрасывая все плохое и неприятное, что было в прошлом году.



Традиции празднования Рош Ха-Шана

Рош Ха-Шана является семейным праздником. Поэтому в эти дни семья дарит друг другу красивые подарки и собирается за одним столом с душевными разговорами. Одной из еврейских традиций являются посиделки в кругу семьи, чтобы услышать звук трубы шофара. Именно его должен услышать в день праздника каждый еврей, и тогда счастье будет с ним целый год. Это традиционное трубление в шофат – рог барана.

За столом сначала произносят благословение над вином (Кидуш), далее омывают руки, благословляют хлеб (хал), и только после этого приступают к трапезе.

Что подают на стол в праздник Рош Ха-Шана

С приходом Нового года евреи накрывают праздничный стол. Каждое блюдо символизирует собой благополучный год. К примеру, рыба на столе – это символ плодородия, баранья или рыбная голова – чтобы быть "во главе", а не в хвосте, порезанная кольцами морковь, напоминающая монеты – к богатству, фрукты и овощи – к богатому урожаю, мед – символ "сладкого" года.

Основной и обязательный атрибут на столе, который должен быть в праздник Рош Ха-Шана, – это гранат. Считается, что в гранате есть 613 зерен, как и заповедей в Торе.



Основной атрибут на столе в Еврейский Новый год – гранат

Что нельзя делать в Еврейский Новый год