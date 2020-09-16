Михайлово чудо: что можно и что не стоит делать в этот день
Михайлово чудо православные христиане празднуют 19 сентября 2020 года, которое называют чудом Архистратига Михаила. В украинском календаре это день, когда происходят настоящие чудеса и загадочные приключения, а вся семья собирается за общей молитвой к Архангелу Михаилу.
История праздника
Согласно Священным преданиям, очень давно неподалеку от античного города Иераполь существовал целебный источник. Рядом с ним христианин Архип построил храм в честь архангела Михаила в знак благодарности за исцеление его дочери водами источника от слепоты.
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Однако местным язычникам не понравился храм, и они хотели уничтожить его, объединив две горные реки, затопив потоком воды эту местность. Тогда Архипп начал молиться Михаилу, и архангел явился на землю. Он ударил мечом по горе, образовав в ней ущелье, и отведя воду от храма. Город, где произошло это чудо, стал называться Хоны (расселина, отверстие).
В Украине же Архангел Михаил является одним из самых почитаемых святых небесных покровителей. В народном воображении святой Михаил предстает славным воином-защитником, который кроме смелых поступков отводит души умерших на небо и взвешивает на весах их добрые и плохие поступки.
Праздник Архистратига Михаила: история и традиции
Чудо в празднике Архангела Михаила священники видят именно в спасении людей и самой церкви. По преданию, древние предки в этот день старались соблюдать пост, тяжело не работать, ведь святой Михаил в виде бедного старца ходит по земле и проверяет, как его почитают".
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Архангел Михаил также считается борцом против ереси и зла, сильным защитником веры. Поэтому в этот день надо “следить за языком”, делать добрые дела и молиться.
Михайлово чудо действительно считают большим и серьезным праздником. В этот день нужно забыть о тяжелой работе, ссорах и ежедневных хлопотах, а провести день стоит в молитвах и покое.
Михайлово чудо: что можно делать в праздник Архангела Михаила
– Во многих селах на этот праздник организовывают храмовые или престольные праздники и ходят друг к другу в гости.
– В этот день можно вместе с семьей поставить общую свечу за здравие и попросить у Архангела Михаила счастья и мира в семье, достатка и здоровья.
Архистратиг Михаил защищает верующих и совершает великие чудеса
– Также в праздник можно варить, выполнять мелкую работу по дому, пасти скот, у кого он имеется, и кормить его.
– Обязательно на Михайлово чудо нужно решить семейные дела и частные проблемы и забыть про все неурядицы и ссоры.
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Михайлово чудо: что нельзя делать в праздник Архангела Михаила
– Большим грехом считается на Михаила сеять, пахать и выкапывать овощи, рубить дрова, выполнять тяжелую домашнюю работу, печь хлеб и пироги.
– Не желательно чрезмерно работать и переносить тяжелую работу на другого человека.
– Нельзя ссориться и вступать в конфликты с родственниками и коллегами.
Народные приметы:
– В этот день нежелательно мыть голову – можно “смыть ум”.
– Если утром в праздник на деревьях есть иней – ждите много снега зимой.
– Если листья с осины падает лицом “вверх” – зима будет холодной, а если наоборот – теплой.
– Тепло на Михайлов день – осень будет долгой.
День Святого Михаила нужно провести в молитвах и покое
– После праздника можно ожидать первые заморозки;
– Если на Михайлово Чудо листья на верхушке березы зеленого цвета, то это к ранней зиме;
– А если облака вечером имеют синий цвет – это к изменениям в погоде.
Молитва к Архистратигу Михаилу
Церковь чтит Михаила как защитника и борца со злом и несправедливостью. Чаще всего, к Архангелу Михаилу обращаются с молитвами о помощи, поддержке, исцелении и о защите.
Молитва к Архангелу Михаилу об исцелении
"Великий архистратиже Божий, Михаиле, победитель демонов, победи и сокруши всех врагов моих видимых и невидимых. И умоли Господа Вседержителя, да спасет и сохранит меня Господь от всех скорбей и от всякой болезни, от смертоносной язвы и от напрасной смерти, о, великий архангеле Михаиле, ныне и присно и во веки веков. Аминь".
Сильная молитва к Архангелу Михаилу о защите
"Святой Архангел Божий Михаил! Ты наш защитник и хранитель от лукавого. Покрой нас твоим Щитом Истины и защити в битве, которую Сатана ведет против Истины. Помогай нам видеть праведный путь Святой Любви. Поясняй каждый наш выбор между добром и злом, всегда подставляя нас под свой Щит Истины. Аминь".
Молитва к Архангелу Михаилу о помощи
"О, святой Михаил Архангел, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, рабов Божиих (имена), от всех видимых и невидимых врагов, паче же подкрепи от ужаса смертного и от смущения дьявольского и сподоби нас непостыдно предстать Создателю нашему в час страшного и праведного Суда Его.
О всесвятый, великий Михаил Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков".