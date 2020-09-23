Знаменита красуня Ромі Шнайдер стала культовою актрисою, чиїм талантом і вродою і досі захоплюється весь світ. 23 вересня виповнюється 82 роки з дня народження зірки. 24 канал вирішив пригадати найкращі фільми за участю Ромі Шнайдер та факти про її життя.

Хто така Ромі Шнайдер

Насправді культову актрису звати Розмарі Магдалена Альбах-Ретті. Однак таке ім'я не входило в рамки акторської кар'єри, адже не всі могли б запам'ятати його. Тому австрійська красуня обрала більш милозвучне прізвище мами та скорочене власне ім'я. Так світ познайомився з Ромі Шнайдер, пише 24 канал.

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Те, що дівчина стане актрисою, було відомо задовго до її перших ролей. Ромі Шнайдер зростала у сім'ї двох кінозірок – Магди Шнайдер і Вольфа Альбаха-Ретті. І хоч батьки розлучились, ефектна австрійка захоплювалась їхнім талантом і мріяла колись теж підкорювати шоу-бізнес, виблискувати у світлі софітів та перевтілюватись у нових героїнь.

І це Ромі Шнайдер вдалось: вона зіграла у понад 50 фільмах, які принесли їй неймовірну світову славу та престижні нагороди.

7 найкращих фільмів Ромі Шнайдер

Насправді кожен фільм із красунею мав свою особливість, яка приваблювала глядачів. Сильні жінки чи мрійливі і тендітні персонажі: здавалось, Ромі Шнайдер може зіграти будь-яку роль. У день народження актриси журналісти LifeStyle 24 підібрали 6 стрічок культової актриси, які, на нашу думку, варто переглянути кожному.

"Сіссі" (1955)

Всього 2 роки роботи в кіно і Ромі Шнайдер отримала головну роль. І дівчині довірили одразу перевтілення в норовливу і бунтівну імператрицю Австрію Єлизавету Баварську.



Ромі Шнайдер у ролі Сіссі / Фото Pinterest

За сюжетом, молода принцеса Сіссі знайомиться з імператором Францом Йосифом І. Їхні романтичні стосунки приводять до розкішного весілля та пригод дівчини в аристократичному середовищі Австрії.

Після шаленого успіху першої частини фільму проєкт продовжили на ще дві стрічки. У всіх головну роль зіграла Ромі Шнайдер.

Дивіться трейлер до фільму "Сіссі": відео

"На яскравому сонці" (1960)

Ця стрічка є особливою у кар'єрі Ромі Шнайдер, адже в час її виходу на великий екран всі кіномани спостерігали за її романом з красенем Аленом Делоном. Пара познайомилась у 1958 році на зйомках фільму "Христина". Тоді Ромі дали змогу вибрати партнера і вона зупинилась на Ален Делоні.

Цікаво, що спершу спілкування не складалось, однак згодом неприязнь переросла у шалене кохання. Тому у фільмі "На яскравому сонці" пристрасть була справжньою.

Дивіться трейлер до фільму "На яскравому сонці": відео

Ален Делон без вагань освідчився Ромі Шнайдер. Тоді актриса перебувала на піку своєї популярності та гастролювала з презентаціями фільмів. А от її обранець часу не гаяв і часто крутив романи з іншими актрисами. Це і дало тріщину у їхні стосунки.



Ромі Шнайдер і Ален Делон / Фото Gazette Du Bon Ton

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"Кардинал" (1963)

У 1963 році стосунки Ромі Шнайдер і Алена Делона завершились: чоловік скасував заручини. А от актриса почала ще натхненніше працювати. В тому ж році вона презентувала стрічку "Кардинал", зігравши в ній роль Анни-Марії. Персонаж не була головною, а у центрі подій постав священник Стівен Фермойл. Перед Другою світовою війною він стає кардиналом та живе у тісному зв'язку з людьми, які забули про Бога.

Дивіться тизер до фільму "Кардинал": відео

"Басейн" (1968)

Здавалось би, особисте життя Ромі Шнайдер, як і її кар'єра, тільки йшли вгору. Актриса вийшла заміж за режисера Гаррі Меєна та стала мамою. І вже після пологів повернулась до роботи.

Її новим фільмом став детектив "Басейн", де актриса зіграла головну роль з колишнім нареченим Аленом Делоном. І саме він запропонував Шнайдер цю роботу. На відміну від Ромі, всі статті в газетах рясніли інформацією про скандальне розлучення Алена Делона, а після старту зйомок всі журналісти забули про розрив пари та почали друкувати спільні фото, подаючи це як інтрижку давніх коханців.



Ален Делон особисто зустрів Ромі перед зйомками / Фото Pinterest

Відтак пристрасний фільм "Басейн" зруйнував шлюб Ромі Шнайдер та призвів до початку депресії та алкогольної залежності.

Дивіться трейлер до фільму "Басейн": відео

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"Життєві дрібниці" (1970)

Часу на депресію у Ромі Шнайдер не було: вона залишилась з маленьким сином на руках, тому потрібно було заробляти на своє проживання. Тому актриса залюбки погодилась зіграти коханку Елен у фільмі "Життєві дрібниці".

Головний герой фільму – архітектор, який вагається, чи варто вкотре одружуватись. І хоч Елен його кохає, він продовжує спілкування з попередньою дружиною. Такий сюжет нагадував історію самої Ромі Шнайдер і її заручин, тому глядачі з цікавістю спостерігали за розвитком подій у стрічці та припускали, що чоловік, як і Делон, не наважиться піти до вівтаря.

Дивіться трейлер до фільму "Життєві дрібниці": відео

"Привид кохання" (1981)

Однією з останніх робіт Ромі Шнайдер була стрічка "Привид кохання". Після трагічної смерті сина та похоронів, які допоміг організувати Ален Делон, актриса почала все більше вживати алкоголь. І навіть виховання другої дитини – доньки Сари – не втамовувало депресії.

На фоні проблем з емоційним здоров'ям Ромі Шнайдер таки знялась у кількох фільмах. Серед них – "Привид кохання". Тут актриса перевтілилась у графиню Анну.



Кадр з фільму "Привид кохання"/ Фото IMDb

Померла Ромі Шнайдер в 1982 році в Парижі. Вона пережила свого сина Давида всього на рік. Похоронами знаменитої красуні займався Ален Делон, який приніс на її могилу червоні троянди, такі ж, як при зустрічі в аеропорту. Саме актор наполіг на тому, щоб прах сина Ромі перепоховали поряд з його зірковою мамою.

Після смерті актриси чимало вулиць перейменували на її честь. Існує і кінопремія імені Ромі Шнайдер. В актриси залишилась донька Сара, яка вражає схожістю зі своєю мамою та, як і її знаменита родичка, стала акторкою.



Донька Ромі Шнайдер Сара / Фото Novy Chas