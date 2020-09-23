Знаменитая красавица Роми Шнайдер стала культовой актрисой, чьим талантом и красотой до сих пор восхищается весь мир. 23 сентября исполняется 82 года со дня рождения звезды. 24 канал решил вспомнить лучшие фильмы с участием Роми Шнайдер и факты о ее жизни.

Кто такая Роми Шнайдер

На самом деле культовую актрису зовут Розмари Магдалена Альбах-Рэтти. Однако такое имя не входило в рамки актерской карьеры, ведь не все могли бы запомнить его. Поэтому австрийская красавица выбрала более благозвучную фамилию мамы и сокращенное собственное имя. Так мир познакомился с Роми Шнайдер, пишет 24 канал.

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То, что девушка станет актрисой, было известно задолго до ее первых ролей. Роми Шнайдер росла в семье двух кинозвезд – Магды Шнайдер и Вольфа Альбаха-Рэтти. И хотя родители развелись, эффектная австрийка увлекалась их талантом и мечтала когда-то тоже покорять шоу-бизнес, сверкать в свете софитов и перевоплощаться в новых героинь.

И это Роми Шнайдер удалось: она сыграла в более чем 50 фильмах, которые принесли ей невероятную мировую славу и престижные награды.

7 лучших фильмов Роми Шнайдер

На самом деле каждый фильм с красавицей имел свою особенность, которая привлекала зрителей. Сильные женщины или мечтательные и хрупкие персонажи: казалось, Роми Шнайдер может сыграть любую роль. В день рождения актрисы журналисты LifeStyle 24 подобрали 6 лент культовой актрисы, которые, по нашему мнению, следует пересмотреть каждому.

"Сисси" (1955)

Всего 2 года работы в кино и Роми Шнайдер получила главную роль. И девушке доверили сразу перевоплощения в своенравную и мятежную императрицу Австрии Елизавету Баварскую.



Роми Шнайдер в роли Сисси / Фото Pinterest

По сюжету, молодая принцесса Сисси знакомится с императором Францем Иосифом I. Их романтические отношения приводят к роскошной свадьбе и приключениям девушки в аристократической среде Австрии.

После огромного успеха первой части фильма проект продлили на две ленты. Во всех главную роль сыграла Роми Шнайдер.

Смотрите трейлер к фильму "Сисси": видео

"На ярком солнце" (1960)

Эта лента является особенной в карьере Роми Шнайдер, ведь во время ее выхода на большой экран все киноманы наблюдали за ее романом с красавцем Аленом Делоном. Пара познакомилась в 1958 году на съемках фильма "Кристина". Тогда Роми разрешили выбрать партнера и она остановилась на Ален Делоне.

Интересно, что сначала общение не складывалось, однако впоследствии неприязнь переросла в безумную любовь. Поэтому в фильме "На ярком солнце" страсть была настоящей.

Смотрите трейлер к фильму "На ярком солнце": видео

Ален Делон без колебаний сделал предложение Роми Шнайдер. Тогда актриса находилась на пике своей популярности и гастролировала с презентациями фильмов. А вот ее избранник времени не терял и часто крутил романы с другими актрисами. Это и дало трещину в их отношениях.



Роми Шнайдер и Ален Делон / Фото Gazette Du Bon Ton

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"Кардинал" (1963)

В 1963 году отношения Роми Шнайдер и Ален Делона завершились: мужчина отменил помолвку. А вот актриса начала еще вдохновеннее работать. В том же году она представила фильм "Кардинал", сыграв в нем роль Анны-Марии. Персонаж не был главным, а в центре событий появился священник Стивен Фермойл. Перед Второй мировой войной он становится кардиналом и живет в тесной связи с людьми, которые забыли о Боге.

Смотрите тизер к фильму "Кардинал": видео

"Бассейн" (1968)

Казалось бы, личная жизнь Роми Шнайдер, как и ее карьера, только шли вверх. Актриса вышла замуж за режиссера Гарри Мейена и стала мамой. И уже после родов вернулась к работе.

Ее новым фильмом стал детектив "Бассейн", где актриса сыграла главную роль с бывшим женихом Аленом Делоном. И именно он предложил Шнайдер эту работу. В отличие от Роми, все статьи в газетах пестрели информацией о скандальном разводе Алена Делона, а после старта съемок все журналисты забыли о разрыве пары и начали печатать совместные фото, подавая это как интрижку давних любовников.



Ален Делон лично встретил Роми перед съемками / Фото Pinterest

Поэтому страстный фильм "Бассейн" разрушил брак Роми Шнайдер и привел к началу депрессии и алкогольной зависимости.

Смотрите трейлер к фильму "Бассейн": видео

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"Мелочи жизни" (1970)

Времени на депрессию у Роми Шнайдер не было: она осталась с маленьким сыном на руках, поэтому нужно было зарабатывать на свое проживание. Поэтому актриса охотно согласилась сыграть любовницу Элен в фильме "Мелочи жизни".

Главный герой фильма – архитектор, который колеблется, стоит ли еще раз жениться. И хотя Элен его любит, он продолжает общение с предыдущей женой. Такой сюжет напоминал историю самой Роми Шнайдер и ее помолвки, поэтому зрители с интересом наблюдали за развитием событий в ленте и предполагали, что мужчина, как и Делон, не решится пойти к алтарю.

Смотрите трейлер к фильму "Мелочи жизни": видео

"Призрак любви" (1981)

Одной из последних работ Роми Шнайдер была лента "Призрак любви". После трагической смерти сына и похорон, которые помог организовать Ален Делон, актриса начала все больше употреблять алкоголь. И даже воспитание второго ребенка – дочери Сары – не утоляли депрессии.

На фоне проблем с эмоциональным здоровьем Роми Шнайдер таки снялась в нескольких фильмах. Среди них – "Призрак любви". Здесь актриса перевоплотилась в графиню Анну.



Кадр из фильма "Призрак любви" / Фото IMDb

Умерла Роми Шнайдер в 1982 году в Париже. Она пережила своего сына Давида всего на год. Похоронами знаменитой красавицы занимался Ален Делон, который принес на ее могилу красные розы, такие же, как при встрече в аэропорту. Именно актер настоял на том, чтобы прах сына Роми перезахоронили рядом с его звездной мамой.

После смерти актрисы немало улиц переименовали в ее честь. Существует и кинопремия имени Роми Шнайдер. У актрисы осталась дочь Сара, которая поражает сходством со своей мамой и, как и ее знаменитая родственница, стала актрисой.



Дочь Роми Шнайдер Сара / Фото Novy Chas