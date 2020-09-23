6 непревзойденных фильмов Роми Шнайдер, которые стоит увидеть каждому
Знаменитая красавица Роми Шнайдер стала культовой актрисой, чьим талантом и красотой до сих пор восхищается весь мир. 23 сентября исполняется 82 года со дня рождения звезды. 24 канал решил вспомнить лучшие фильмы с участием Роми Шнайдер и факты о ее жизни.
Кто такая Роми Шнайдер
На самом деле культовую актрису зовут Розмари Магдалена Альбах-Рэтти. Однако такое имя не входило в рамки актерской карьеры, ведь не все могли бы запомнить его. Поэтому австрийская красавица выбрала более благозвучную фамилию мамы и сокращенное собственное имя. Так мир познакомился с Роми Шнайдер, пишет 24 канал.
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То, что девушка станет актрисой, было известно задолго до ее первых ролей. Роми Шнайдер росла в семье двух кинозвезд – Магды Шнайдер и Вольфа Альбаха-Рэтти. И хотя родители развелись, эффектная австрийка увлекалась их талантом и мечтала когда-то тоже покорять шоу-бизнес, сверкать в свете софитов и перевоплощаться в новых героинь.
И это Роми Шнайдер удалось: она сыграла в более чем 50 фильмах, которые принесли ей невероятную мировую славу и престижные награды.
7 лучших фильмов Роми Шнайдер
На самом деле каждый фильм с красавицей имел свою особенность, которая привлекала зрителей. Сильные женщины или мечтательные и хрупкие персонажи: казалось, Роми Шнайдер может сыграть любую роль. В день рождения актрисы журналисты LifeStyle 24 подобрали 6 лент культовой актрисы, которые, по нашему мнению, следует пересмотреть каждому.
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"Сисси" (1955)
Всего 2 года работы в кино и Роми Шнайдер получила главную роль. И девушке доверили сразу перевоплощения в своенравную и мятежную императрицу Австрии Елизавету Баварскую.
Роми Шнайдер в роли Сисси / Фото Pinterest
По сюжету, молодая принцесса Сисси знакомится с императором Францем Иосифом I. Их романтические отношения приводят к роскошной свадьбе и приключениям девушки в аристократической среде Австрии.
После огромного успеха первой части фильма проект продлили на две ленты. Во всех главную роль сыграла Роми Шнайдер.
Смотрите трейлер к фильму "Сисси": видео
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"На ярком солнце" (1960)
Эта лента является особенной в карьере Роми Шнайдер, ведь во время ее выхода на большой экран все киноманы наблюдали за ее романом с красавцем Аленом Делоном. Пара познакомилась в 1958 году на съемках фильма "Кристина". Тогда Роми разрешили выбрать партнера и она остановилась на Ален Делоне.
Интересно, что сначала общение не складывалось, однако впоследствии неприязнь переросла в безумную любовь. Поэтому в фильме "На ярком солнце" страсть была настоящей.
Смотрите трейлер к фильму "На ярком солнце": видео
Ален Делон без колебаний сделал предложение Роми Шнайдер. Тогда актриса находилась на пике своей популярности и гастролировала с презентациями фильмов. А вот ее избранник времени не терял и часто крутил романы с другими актрисами. Это и дало трещину в их отношениях.
Роми Шнайдер и Ален Делон / Фото Gazette Du Bon Ton
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"Кардинал" (1963)
В 1963 году отношения Роми Шнайдер и Ален Делона завершились: мужчина отменил помолвку. А вот актриса начала еще вдохновеннее работать. В том же году она представила фильм "Кардинал", сыграв в нем роль Анны-Марии. Персонаж не был главным, а в центре событий появился священник Стивен Фермойл. Перед Второй мировой войной он становится кардиналом и живет в тесной связи с людьми, которые забыли о Боге.
Смотрите тизер к фильму "Кардинал": видео
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"Бассейн" (1968)
Казалось бы, личная жизнь Роми Шнайдер, как и ее карьера, только шли вверх. Актриса вышла замуж за режиссера Гарри Мейена и стала мамой. И уже после родов вернулась к работе.
Ее новым фильмом стал детектив "Бассейн", где актриса сыграла главную роль с бывшим женихом Аленом Делоном. И именно он предложил Шнайдер эту работу. В отличие от Роми, все статьи в газетах пестрели информацией о скандальном разводе Алена Делона, а после старта съемок все журналисты забыли о разрыве пары и начали печатать совместные фото, подавая это как интрижку давних любовников.
Ален Делон лично встретил Роми перед съемками / Фото Pinterest
Поэтому страстный фильм "Бассейн" разрушил брак Роми Шнайдер и привел к началу депрессии и алкогольной зависимости.
Смотрите трейлер к фильму "Бассейн": видео
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"Мелочи жизни" (1970)
Времени на депрессию у Роми Шнайдер не было: она осталась с маленьким сыном на руках, поэтому нужно было зарабатывать на свое проживание. Поэтому актриса охотно согласилась сыграть любовницу Элен в фильме "Мелочи жизни".
Главный герой фильма – архитектор, который колеблется, стоит ли еще раз жениться. И хотя Элен его любит, он продолжает общение с предыдущей женой. Такой сюжет напоминал историю самой Роми Шнайдер и ее помолвки, поэтому зрители с интересом наблюдали за развитием событий в ленте и предполагали, что мужчина, как и Делон, не решится пойти к алтарю.
Смотрите трейлер к фильму "Мелочи жизни": видео
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"Призрак любви" (1981)
Одной из последних работ Роми Шнайдер была лента "Призрак любви". После трагической смерти сына и похорон, которые помог организовать Ален Делон, актриса начала все больше употреблять алкоголь. И даже воспитание второго ребенка – дочери Сары – не утоляли депрессии.
На фоне проблем с эмоциональным здоровьем Роми Шнайдер таки снялась в нескольких фильмах. Среди них – "Призрак любви". Здесь актриса перевоплотилась в графиню Анну.
Кадр из фильма "Призрак любви" / Фото IMDb
Умерла Роми Шнайдер в 1982 году в Париже. Она пережила своего сына Давида всего на год. Похоронами знаменитой красавицы занимался Ален Делон, который принес на ее могилу красные розы, такие же, как при встрече в аэропорту. Именно актер настоял на том, чтобы прах сына Роми перезахоронили рядом с его звездной мамой.
После смерти актрисы немало улиц переименовали в ее честь. Существует и кинопремия имени Роми Шнайдер. У актрисы осталась дочь Сара, которая поражает сходством со своей мамой и, как и ее знаменитая родственница, стала актрисой.
Дочь Роми Шнайдер Сара / Фото Novy Chas