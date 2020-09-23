Сергій та Сніжана Бабкіна вже багато років є прикладом для наслідування в українському шоу-бізнесі. Після одужання від коронавірусної інфекції пара активно повернулась до роботи та вже взяла участь у чарівній зйомці, яка тривала майже добу.

У своєму інстаграмі Сніжана Бабкіна розповіла, що вона з чоловіком стали головними героями реклами для одного українського мобільного оператора. Відеозйомка відбувалась посеред чарівних пейзажів природи поруч з Кам'янцем-Поділиським, що на Хмельниччині, а робота почалась ще з самого світанку. В Instagram-Stories Сніжана також анонсувала, що зйомка відбувалась ще і на популярній Бакоті.

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"Сьогодні казково-гарний і нереально довгий знімальний день! Практично без перерв: з четвертої ранку до дванадцятої ночі, ухх! Давненько такого не було", – поділилась Сніжана. Сам же Сергій Бабкін у профілі в інстаграмі додав, що сонце, поцілунок і його кохана Сніжана – це найкращі фільтри для душі і тіла. "Знаходьте в кожному моменті своє Ідеальне для тіла і душі!" – закликав у дописі Сергій.



Сергій і Сніжана Бабкіни / Instagram / @babkin_official

Для відеозйомки подружжя обрало стильні образи, які гармоніювали з осінньою порою: Сніжана одягнула зручні коричневі черевики на низькому ходу, квіткову спідницю та бежевий светр. Свій образ вона завершила блакитною шовковою хусточкою на шиї. Щодо Сергія, то він обрав чорні кеди, сині джинси, куртку оливкового кольору і такий же капелюх. Пара виглядала неймовірно щасливою і не стримувала своїх щирих емоцій на камеру.

Фотосесія Сергія і Сніжани Бабкіних / Фото з соцмереж