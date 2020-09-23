Дружина відомого артиста Дзідзьо співачка SLAVIA вперше гучно заявила про себе в червні цьогоріч. У відвертому інтерв'ю вона зізналась, чому не спробувала себе на великій сцені раніше, та хто відмовляв її від кар'єри в українському шоу-бізі.

Союз успішного і популярного Дзідзьо з Ярославою Хомою триває майже 20 років ще зі студентських часів. Однак впродовж усієї музичної кар'єри чоловіка кохана залишалась в тіні знаменитого артиста. В інтерв'ю для програми "ЖВЛ" вона вперше розповіла, чому наважилась на сольний проєкт на лише після шаленого успіху Дзідзьо.

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Співака з дружиною звів фестиваль "Молода Галичина". Разом вони закінчили музичне училище та Київський університет культури і мистецтв, а після одруження 2013 року переїхали в Новояворівськ, що на Львівщині. У провінційному містечку Ярослава Хома відкрила вокальну школу для дітей.

Однак кар'єра Дзідзьо швидко пішла вгору, тому кохана покинула свою справу та переїхала за ним до Києва. Вона супроводжувала чоловіка на всіх концертах і зйомках, проте його кар'єрні злети аж ніяк не позначились на ній.

Я їздила з Михайлом на концерти, з ним проходила всі зйомки. Таке враження, що це не він виступав, а я. Я всюди була: за кулісами, в гримерці. А потім я зрозуміла, що я просто втрачаю час, що насправді мене ніде не видно, я за плечима,

– поділилась Ярослава Хома.

Лише 2016 року вона усвідомила, що витрачає свою енергію і при цьому залишається поза увагою публіки. Самопожертва, за її словами, нікому непотрібна. Тоді співачка SLAVIA засвітилась в програмі "Караоке на майдані", а згодом на шоу "Х-фактор".

2020 року за спиною Дзідзьо співачка подала пісню "Я тобі не мамка" на Національний відбір на Євробачення. Як з'ясувалось, вона зробила це потайки від коханого, адже він багато років був проти її кар'єри на великій сцені.

"Мені завжди Михайло говорив: "Це дуже важко. Не треба, не йди, не роби". І мене це лякало, але я розумію, що мені треба пройти самій, не треба нікого слухати, не треба боятися", – зізналась SLAVIA.

Так, у червні цьогоріч вона випустила спокусливий кліп на пісню "Я тобі не мамка", адже у неї повірив не Дзідзьо, а продюсер зіркового чоловіка Анатолій Безух. Наразі її хіт зібрав понад 350 тисяч переглядів на ютубі.