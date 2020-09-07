Оля Цибульська та Дзідзьо – один з найзагадковіших та найвідвертіших дуетів українського шоу-бізнесу. Фани досі сумніваються, що артистів пов'язує лише музика. Підозри викликає й те, що зірки не товаришують сім'ями. Проте співачка знайшла цьому своє пояснення.

Дружба між артистами триває понад 15 років. Оля Цибульська і Дзідзьо познайомились ще до шаленої популярності, коли співачка закінчувала 11 клас. В інтерв'ю для програми "Ужин с Дороти" зірка пояснила, чому теплі стосунки з колегою на сцені та за лаштунками не переросли в дружбу сім'ями.

До теми Оля Цибульська відреагувала на критику дружини DZIDZIO щодо її пісень

Оля Цибульська наголосила, що на концертах перед публікою артисти викладаються на повну, а в реальному житті є дуже нудними і нецікавими. Тому вдома вони потребують затишку й спокою.

Мені здається, артисти не вміють товаришувати родинами, тому що ми досить егоїстичні люди… І якщо є якась тиша, кожен заривається у своє гніздо,

– пояснила співачка.

Зірка зізналась, що з Дзідзьо вони можуть годинами сидіти на студії, ділитися новими піснями, спілкуватися про високе і обговорювати прості людські речі: від улюблених страв до власного бачення щастя. Проте подібні зустрічі ніколи не відбувались у родинному колі.

Не запитання про ревнощі дружини Дзідзьо співачки SLAVIA Оля Цибульська відповідати не стала й порадила поцікавитися у неї особисто. Однак раніше Ярослава Хома зізнавалась, що чоловіка з артисткою пов'язує лише музика, а цей тісний творчий союз її аж ніяк не бентежить. Крім того, обраниця Дзідзьо наголошувала, що знайома з Цибульською ще з юності.