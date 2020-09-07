Оля Цибульская и Дзидзьо – один из самых загадочных и откровенных дуэтов украинского шоу-бизнеса. Фаны до сих пор сомневаются, что артистов связывает только музыка. Подозрения вызывает и то, что звезды не дружат семьями. Однако певица нашла этому свое объяснение.

Дружба между артистами длится более 15 лет. Оля Цибульская и Дзидзьо познакомились еще до безумной популярности, когда певица заканчивала 11 класс. В интервью для программы "Ужин с Дороти" звезда объяснила, почему теплые отношения с коллегой на сцене и за кулисами не переросли в дружбу семьями.

К теме Оля Цибульская отреагировала на критику жены DZIDZIO относительно ее песен

Оля Цибульская отметила, что на концертах перед публикой артисты выкладываются на полную, а в реальной жизни являются очень скучными и неинтересными. Поэтому дома они нуждаются в уюте и спокойствии.

Мне кажется, артисты не умеют дружить семьями, потому что мы довольно эгоистичные люди... и если есть какая-то тишина, каждый зарывается в свое гнездо,

– объяснила певица.

Звезда призналась, что с Дзидзьо они могут часами сидеть в студии, делиться новыми песнями, общаться о высоком и обсуждать простые человеческие вещи: от любимых блюд до собственного видения счастья. Однако подобные встречи никогда не происходили в кругу семьи.

На вопрос о ревности жены Дзидзьо певицы SLAVIA Оля Цибульская отвечать не стала и посоветовала поинтересоваться у нее лично. Однако ранее Ярослава Хома признавалась, что мужа с артисткой связывает только музыка, а этот тесный творческий союз ее отнюдь не смущает. Кроме того, избранница Дзидзьо подчеркивала, что знакома с Цыбульской еще с юности.