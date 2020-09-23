Жена известного артиста Дзидзьо певица SLAVIA впервые громко заявила о себе в июне этого года. В откровенном интервью она призналась, почему не попробовала себя на большой сцене раньше, и кто отговаривал ее от карьеры в украинском шоу-бизе.

Союз успешного и популярного Дзидзьо с Ярославой Хомой длится почти 20 лет еще со студенческих времен. Однако на протяжении всей музыкальной карьеры мужа возлюбленная оставалась в тени знаменитого артиста. В интервью для программы "ЖВЛ" она впервые рассказала, почему решилась на сольный проект только после безумного успеха Дзидзьо.

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Певца с женой свел фестиваль "Молодая Галичина". Вместе они окончили музыкальное училище и Киевский университет культуры и искусств, а после женитьбы в 2013 году переехали в Новояворовск на Львовщине. В провинциальном городке Ярослава Хома открыла вокальную школу для детей.

Однако карьера Дзидзьо быстро пошла вверх, поэтому любимая покинула свое дело и переехала за ним в Киев. Она сопровождала мужа на всех концертах и съемках, однако его карьерные взлеты отнюдь не сказались на ней.

Я ездила с Михаилом на концерты, с ним проходила все съемки. Такое впечатление, что это не он выступал, а я. Я везде была: за кулисами, в гримерке. А потом я поняла, что я просто теряю время, что на самом деле меня нигде не видно, я за плечами,

– поделилась Ярослава Хома.

Лишь в 2016 году она осознала, что тратит свою энергию и при этом остается без внимания публики. Самопожертвование, по ее словам, никому ненужно. Тогда певица SLAVIA засветилась в программе "Караоке на Майдане", а затем на шоу "Х-фактор".

В 2020 году за спиной Дзидзьо певица подала песню "Я тебе не мамка" на Национальный отбор на Евровидение. Как выяснилось, она сделала это тайком от любимого, ведь он много лет был против ее карьеры на большой сцене.

"Мне всегда Михаил говорил: "Это очень тяжело. Не надо, не уходи, не делай". И меня это пугало, но я понимаю, что мне надо пройти самой, не надо никого слушать, не надо бояться", – призналась SLAVIA.

Так, в июне в этом году она выпустила соблазнительный клип на песню "Я тебе не мамка", ведь в нее поверил не Дзидзьо, а продюсер звездного мужа Анатолий Безух. Сейчас ее хит собрал более 350 тысяч просмотров на ютубе.