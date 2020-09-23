Сергей и Снежана Бабкина уже много лет является примером для подражания в украинском шоу-бизнесе. После выздоровления от коронавирусной инфекции пара активно вернулась к работе и уже приняла участие в очаровательной съемке, которая продолжалась почти сутки.

В своем Инстаграме Снежана Бабкина рассказала, что она с мужем стали главными героями рекламы для одного украинского мобильного оператора. Видеосъемка проводилась среди очаровательных пейзажей природы рядом с Каменец-Подольским, на Хмельнитчине, а работа началась еще с самого утра. В Instagram-Stories Снежана также анонсировала, что съемка происходила еще и на популярной Бакоте.

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"Сегодня сказочно-красивый и нереально долгий съемочный день! Практически без перерывов: с четырех утра до двенадцати ночи, ухх! Давненько такого не было", – поделилась Снежана. Сам же Сергей Бабкин в Инстаграме добавил, что солнце, поцелуй и его любимая Снежана – это лучшие фильтры для души и тела. "Находите в каждом моменте свое Идеальное для тела и души!" – призвал в посте Сергей.



Сергей и Снежана Бабкиной / Instagram / @babkin_official

Для видеосъемки супруги выбрали стильные образы, которые гармонировали с осенней порой: Снежана надела удобные коричневые ботинки на низком ходу, цветочную юбку и бежевый свитер. Свой образ она завершила голубой шелковым платочком на шее. Сергей же выбрал черные кеды, синие джинсы, куртку оливкового цвета и такую же шляпу. Пара выглядела невероятно счастливой и не сдерживала своих искренних эмоций на камеру.

Фотосессия Сергея и Снежаны Бабкиных / Фото из соцсетей