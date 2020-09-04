Англійський актор Роберт Паттінсон, який зіграє головну роль у фільмі "Бетмен", отримав позитивний тест на коронавірус. Через це зйомки фільму знову призупинені.

Англійський актор Роберт Паттінсон, найбільш відомий за роллю вампіра Едварда у фільмі "Сутінки", заразився коронавірусом. Про це повідомило Vanity Fair та низка інших авторитетних видань.

До слова Двейн Джонсон з дружиною і дітьми перехворів на коронавірус

Через хворобу головного актора, адже Роберт став новим Бетменом, припинені зйомки супергеройського фільму. Вони тільки нещодавно відновились через пандемію коронавірусу.

У Warner Bros. зазначили, що не будуть коментувати стан актора та надавати інші подробиці подій.

Член акторського складу "Бетмена" отримав позитивний тест на COVID-19. У зв'язку з цим він проводить ізоляцію відповідно до всіх протоколів. Зйомки тимчасово призупинені,

– повідомляє Warner Bros.

Раніше зйомки були припинені в березні. Коли вони відновляться, невідомо.