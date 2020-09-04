Английский актер Роберт Паттинсон, который сыграет главную роль в фильме "Бэтмен" получил положительный тест на коронавирус. Из-за этого съемки фильма снова приостановлены.

Английский актер Роберт Паттинсон, наиболее известный по роли вампира Эдварда в фильме "Сумерки", заразился коронавирусом. Об этом сообщил Vanity Fair и ряд других авторитетных изданий.

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Из-за болезни главного актера, ведь Роберт стал новым Бэтменом, приостановлены съемки супергеройского фильма. Они только недавно возобновились из-за пандемии коронавируса.

В Warner Bros. отметили, что не будут комментировать состояние актера и предоставлять другие подробности событий.

Член актерского состава "Бэтмена" получил положительный тест на COVID-19. В связи с этим он проводит изоляцию в соответствии со всеми протоколами. Съемки временно приостановлены,

– сообщает Warner Bros.

Ранее съемки были приостановлены в марте. Когда они возобновятся, неизвестно.