Роберт Паттінсон пожартував в інтерв'ю про зйомки в порно: курйозна реакція мережі
Голлівудський актор Роберт Паттінсон курйозно сконфузився. В одному інтерв'ю він розповів, що в разі провалу "Бетмена" в прокаті може знятись у порно. І реакція його прихильників у мережі не забарилась
Що відомо про заяву Роберта Паттінсона
Перші кадри з нового фільму "Бетмен" днями підкорили мережу. Ефектний та загадковий трейлер з Робертом Паттінсоном переглянули мільйони кіноманів у всьому світі, відтак його дебюту у ролі супергероя пророкують шалений успіх. Однак дотепні прихильники згадали інтерв'ю в The Guardian, яке актор дав ще у грудні 2019 року.
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Тоді Роберт Паттінсон зізнався, що розуміє, наскільки прискіпливо всі стежать за новинами про супергеройську трилогію DC та відчуває велику відповідальність. Тому журналісти поцікавились, якою буде реакція головної зірки стрічки в разі провалу фільму в прокаті. Паттінсон не розгубився та з гумором відповів, що обере "порно, але артхаусне".
Реакція мережі
Заяву Роберта Паттінсона не забули його прихильники. Після шаленої популярності трейлера нового "Бетмена" у твіттері чимало людей закликали бойкотувати стрічку, яка вийде у прокат у 2021 році. Ймовірно, таким чином вони хочуть таки допомогти Роберту Паттінсону втілити еротичний проєкт, про який він пожартував.
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Наразі своєрідний флешмоб не коментує ані сам Роберт Паттінсон, ані його представники.