Голливудский актер Роберт Паттинсон курьезно сконфузился. В одном интервью он рассказал, что в случае провала "Бэтмена" в прокате может сняться в порно. И реакция его сторонников в сети не заставила себя ждать.

Что известно о заявлении Роберта Паттинсона

Первые кадры из нового фильма "Бэтмен" на днях покорили сеть. Эффектный и загадочный трейлер с Робертом Паттинсоном посмотрели миллионы киноманов во всем мире, поэтому его дебюту в роли супергероя предсказывают бешеный успех. Однако остроумные поклонники вспомнили интервью в The Guardian, которое актер дал еще в декабре 2019 года.

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Тогда Роберт Паттинсон признался, что понимает, насколько придирчиво все следят за новостями о супергеройской трилогии DC и чувствует большую ответственность. Поэтому журналисты поинтересовались, какой будет реакция главной звезды ленты в случае провала фильма в прокате. Паттинсон не растерялся и с юмором ответил, что выберет "порно, но артхаусное".

Реакция сети

Заявление Роберта Паттинсона не забыли его поклонники. После бешеной популярности трейлера нового "Бэтмена" в твиттере многие призвали бойкотировать ленту, которая выйдет в прокат в 2021 году. Вероятно, таким образом они хотят таки помочь Роберту Паттинсону воплотить эротический проект, о котором он пошутил.

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Сейчас своеобразный флешмоб не комментирует ни сам Роберт Паттинсон, ни его представители.

boycott batman — ziera (@shrizra) August 23, 2020

please boycott batman please please i need this https://t.co/LokGwzLOpL — annika ✧︎✧︎ (@sinnnsro) August 23, 2020

EVERYONE BOYCOTT THE BATMAN SO THAT ROB PATTINSON WILL DO "ART HOUSE" (READ: GAY) PORN — ramón flowers (@bassbattIe) August 24, 2020