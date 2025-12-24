За новоюліанським календарем Святвечір традиційно припадає на 24 грудня, розповідає 24 Канал. У цей день українські родини збираються за святковим столом та розпочинають вечір з молитви та вшанування пам'яті предків. Детальніше про традиції Святвечора – читайте далі в матеріалі.

Не пропустіть Що не можна робити у Святвечір – 2025: суворі заборони та обмеження

Які традиції Святвечора в Україні?

Важливим атрибутом Святвечора є Дідух. Це солом'яний сніп, який господар урочисто заносить до хати та ставить на почесному місці як символ добробуту і зв’язку між поколіннями, йдеться на сайті "Українські традиції".

Що цікаво, Свята вечеря традиційно складається з дванадцяти пісних страв, кожна з яких має своє глибоке значення. Втім, центральне місце серед них незмінно посідає кутя. Саме з неї за звичаєм починається трапеза. Адже кутя є символом вічного життя та родинної єдності.

Традиції на Святвечір / Фото Pinterest

До речі, на столі на Святвечір ще також мають стояти: узвар, пісний борщ, риба, пампушки, вареники, гриби, каша, голубці, калач та інші страви.

Разом зі стравами господарі обов'язково залишають на столі ложки для душ померлих родичів або подорожніх, які не встигли дістатися дому, демонструючи цим безмежну гостинність і повагу до свого коріння.

Поступово тиха вечеря переростає у жваве свято, коли за вікнами починають лунати перші колядки, які сповіщають про народження Ісуса Христа. Саме ці стародавні пісні стають завершенням вечора, об'єднуючи цілі громади у спільній вірі в те, що добро обов'язково переможе будь-яку темряву.

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією 24 Каналу збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!

Що говорять українці, коли несуть вечерю на стіл на Святвечір?