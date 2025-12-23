Що цікаво, кількість цих страв символізує апостолів Ісуса Христа. Детальніше про значення і символізм 12 страв на Святий вечір – розповідає 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Дивіться також Що говорять українці, коли несуть вечерю на стіл на Святвечір

Що символізують 12 страв на Святий вечір?

Кутя

Це головна страва Святої вечері, з якої господар традиційно розпочинає трапезу. Кутя символізує єднання з Богом та світом померлих предків. Водночас кожен інгредієнт цієї страви має особливе значення. Так, пшениця символізує достаток та вічне життя, мак – мучеництво та пролиту кров, мед – чистоту й Боже слово, а горіхи з родзинками – сімейний добробут.

Узвар

Також на Святвечір традиційно готують компот із сухофруктів, наприклад, з яблук, груш та слив. Узвар асоціюється з народженням Ісуса та новим життям. До того ж вода в цьому напої символізує очищення душі, а солодкі фрукти – радість буття, зазначає BBC News Україна.

Пісний борщ

Це червоний борщ, зварений на овочевому відварі або буряковому квасі. Його колір нагадує про дітей, що постраждали у Вифлеємі за наказом царя Ірода, та символізує силу духу вірян.

Риба

Риба – давній символ християнства та перших апостолів-рибалок. Нерідко господарі ставлять на стіл три рибини, що уособлюють Святу Трійцю.

Запечена риба на Святвечір / Фото Freepik

Пампушки

Ці ароматні вироби з тіста символізують святих на небі, які повірили в Христа. Також пишні пампушки асоціюються з радістю, щастям і домашнім затишком.

Вареники

Ця страва символізує достаток та гармонію в родині. Українці традиційно готують вареники з капустою, картоплею або грибами. До речі, в Україні існує цікавий звичай ховати в один із вареників "щасливу" монетку. Вважається, що той, хто її витягне, буде багатим весь наступний рік.

Гриби

У грибах вбачають поєднання двох світів. Так, ніжка символізує людську природу Христа, а шапочка – божественну. Гриби зазвичай подають на стіл маринованими, смаженими або тушкованими.

Каша

Каша символізує родючість землі та людську працьовитість. До того ж вона нагадує про важливість продовження роду та вдячність за врожай.

Голубці

Назва цієї страви походить від символу миру – голуба. Голубці уособлюють Божу благодать та зіслання Святого Духа на людей. Зазвичай їх готують із пшона або гречки з додаванням грибів та овочів.

Голубці на Святвечір / Фото Freepik

Калач

Калач – круглий плетений хліб, який символізує вічність, безперервний зв'язок поколінь та цикл життя.

Страви з гороху та квасолі

Бобові здавна вважалися знаком весняного оновлення. Крім того, вони є символом нерозривного зв'язку між поколіннями. У народі кажуть, що як горошини в одному стручку не існують поодинці, так і родичі у Святий вечір демонструють свою єдність.

Капусняк

Ця страва з капусти символізує простоту, надійність та міцність родини. Вважається, що капусняк єднає вірян навколо Господа, даруючи відчуття спільності.