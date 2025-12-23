Детальніше про те, що саме говорять українці, накриваючи стіл на Святвечір – розповідає 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Що говорять, коли несуть вечерю на стіл на Святвечір?

За давньою традицією, коли на стіл урочисто ставлять вечерю або ж Дідуха – у кутку, господар вітає усіх присутніх словами: "Дай Боже, добрий вечір!". Водночас родина хором відповідає: "Дай Боже здоров'я!".

Ставлячи кутю у центр столу, зазвичай кажуть: "Кутю на покуття, а узвар – на базар". Саме ці слова показують пріоритетність головних різдвяних символів на Святвечір. А коли ж родина нарешті сідає за стіл, то лунає найголовніше віншування: "Христос рождається! – Славімо Його!".

Що цікаво, є цікавий обряд, коли діти несуть вечерю своїм хрещеним батькам, бабусям чи дідусям. Так, переступаючи поріг чужої хати з вузликом страв, дитина має виголосити традиційне вітання: "Добрий вечір, Святий вечір! Батько з мамою вечерю вам передали!".

Існує і більш офіційний варіант, який досі побутує в багатьох селах: "Просили тато, просили мама і я вас прошу, прийміть мою вечерю". У відповідь господарі обов'язково дякують, куштують принесене та обдаровують дитину солодощами або грошима, примовляючи: "Дякуємо за вечерю, нехай Господь дарує здоров'я твоїм батькам і тобі".

Які страви мають стояти на столі на Святвечір?