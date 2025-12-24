Втім, за кожним таким звичаєм стоїть багатовікова історія предків. 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції" розповідає, чому на Святвечір під стіл ставлять сіно, а після вечері лишають кутю й ложки.

Чому на Святвечір під стіл кладуть сіно?

З появою першої зірки на небі, що сповіщає світ про народження Спасителя, українські оселі сповнюються особливою магією. У цей момент до хати урочисто заносять Дідуха – обрядовий сніп, який є символом родинного затишку, нерозривного зв'язку поколінь та майбутнього врожаю. Він уособлює світло, що перемагає темряву.

До того ж у давнину наші пращури дбайливо стелили сіно під столом. Річ у тім, що воно нагадує про вифлеємські ясла, де в простоті та смиренні народився Ісус Христос. Водночас сіно символізує єдність з природою та надію на родючість землі.

Саме тому, збираючись за святковим столом, родина ніби опиняється біля колиски Спасителя, відчуває сімейне тепло та налаштовується на щасливий новий рік.

Чому на Святвечір під стіл кладуть сіно / Колаж LifeStyle24

Чому на Святвечір залишають кутю й ложки на столі?

В українській традиції кутя має подвійне значення. Так, вона є символом народження Христа і водночас – поминальною стравою. Саме тому після вечері наші предки не прибирали її зі столу, залишаючи поруч ложки для померлих родичів. Вважалося, що у ніч на 25 грудня душі покійників повертаються додому, аби відзначити радість Різдва зі своєю родиною.

До речі, люди часто ставили тарілку з кашею на підвіконня або в покуття, щоб вшанувати пам'ять власного роду. А вже на наступний ранок господарі перевіряли, чи не впала залишена ложка. Адже такий знак тлумачили по-різному: він міг віщувати хворобу, але водночас обіцяв щасливі зміни – весілля чи поповнення в родині.

Коли буде Святвечір – 2025?