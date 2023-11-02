Різдвяний піст передбачає обов'язкові обмеження для вірян перед важливою подією – народження Ісуса Христа. Таким чином, людина очищується як морально, так і фізично. Тому є певні заборони в їжі та загалом. 24 Канал підкаже, коли починається Різдвяний піст у 2023 році та що важливо знати.

Коли починається Різдвяний піст у 2023 році

Піст перед Різдвом має тривалість – 40 діб. Однак, його дати будуть відрізнятися від попередніх років. Оскільки Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли з 1 вересня на новоюліанський календар.

Тож тепер Різдво в Україні святкуватимуть 25 грудня. Тоді як піст у 2023 році за новим календарем розпочнеться 15 листопада та завершиться 24 грудня.

До речі, в народі піст перед Різдвом називають ще Пилипівка, на честь апостола Пилипа. Віряни згадують святого 14 листопада – за новим стилем ( або 27 листопада за старим стилем).

Значення Різдвяного посту

Загалом піст вважається природним явищем для християн, адже у Біблії йдеться про його важливе значення у зв'язку людини з Богом. Адже Ісус Христос дотримувався посту та вчив цього вірян.

Ще у давнину наші предки постили для того, щоб духовно очиститися. Тож обмеження в цей період стосуються не лише продуктів харчування, а й від поганих думок, згубних звичок та інших гріховних речей.

Це необхідно для того, щоб людина зустріла Різдво з чистою душею та світлими думками. Під час посту важливо розкаюватися у гріхах та багато молитися.