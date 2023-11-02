Рождественский пост предусматривает обязательные ограничения для верующих перед важным событием – рождением Иисуса Христа. Таким образом, человек очищается как нравственно, так и физически. Поэтому есть определенные запреты в еде и вообще. 24 Канал подскажет, когда начинается Рождественский пост в 2023 году и что важно знать.

Когда начинается Рождественский пост в 2023 году

Пост перед Рождеством имеет продолжительность – 40 дней. Однако его даты будут отличаться от предыдущих лет. Поскольку Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли с 1 сентября на новый юлианский календарь.

Теперь Рождество в Украине будут праздновать 25 декабря. В то время как пост в 2023 году по новому календарю начнется 15 ноября и завершится 24 декабря.

Кстати, в народе пост перед Рождеством называют еще Филипповкой, в честь апостола Филиппа. Верующие вспоминают святого 14 ноября – по новому стилю (или 27 ноября по старому стилю).

Значение Рождественского поста

В общем, пост считается естественным явлением для христиан, ведь в Библии говорится о его важном значении в связи человека с Богом. Ведь Иисус Христос соблюдал пост и учил этому верующих.

Еще в древности наши предки постили для того, чтобы духовно очиститься. Поэтому ограничения в этот период касаются не только продуктов питания, но и плохих мыслей, пагубных привычек и других греховных вещей.

Это необходимо для того, чтобы человек встретил Рождество с чистой душой и светлыми мыслями. Во время поста важно раскаиваться во грехах и много молиться.