Цього року Різдво Пресвятої Богородиці святкують за новою датою – 8 вересня, – сьогодні. Це одне з найбільших 12 християнських свят, коли віряни згадують подію народження Діви Марії. У народі день називають – Друга Пречиста.
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У цей день заведено йти до церкви, молитися до Матері Божої, влаштовувати негучні сімейні застілля. Не завадить і привітати близьких зі святом Різдва Богородиці. Картинки та листівки зібрав 24 Канал.
Картинки-привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото "Апостроф"
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото "Главред"
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото з відкритих джерел
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото "Ліза"
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото "Апостроф"
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото з відкритих джерел