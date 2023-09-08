В этом году Рождество Пресвятой Богородицы празднуют по новой дате – 8 сентября – сегодня. Это один из самых больших 12 христианских праздников, когда верующие вспоминают событие рождения Девы Марии. В народе день называют - Вторая Пречистая.

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В этот день принято идти в церковь, молиться к Матери Божьей, устраивать негромкие семейные застолья. Не помешает и поздравить близких с праздником Рождества Богородицы. Картинки и открытки собрал 24 Канал.

Картинки-поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы



Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы / Фото "Апостроф"



Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы / Фото "Главред"



Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы / Фото из открытых источников



Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы / Фото "Лиза"



Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы / Фото "Апостроф"



Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы / Фото из открытых источников