Рождество Пресвятой Богородицы означает рождение Святой Девы Марии, матери Иисуса Христа. Это большой радостный праздник для всех христиан, потому родилась покровительница человеческого рода. А что же принято делать в этот день и что запрещается – знает 24 Канал.

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Что можно и нельзя делать

Родители будущей Богоматери – Иоаким и Анна долго не имели детей, хотя каждый день просили об этом Бога. Однажды перед ними предстал ангел и сообщил, что скоро у них появится младенец. Это подтвердилось и через 9 месяцев Анна родила девочку, которую отправили в церковь для служения Господу.



Иоаким и Анна / Фото Pixabay

Поэтому, на Вторую Пречистую, как еще называли этот праздник, женщины просили Деву Марию о помощи в рождении ребенка. Когда-то еще говорили, еще это праздник Рожаницы – то есть, семейный теплый праздник.

Не случайно было принято женщинам, которые хотели детей, накрывать богатый стол и приглашать бедных, чтобы "Богородица молилась об их детях".

Некоторые женщины, мечтавшие о младенце, отправлялись в водоем. Они верили, что вода в этот день особенная: поможет им подольше оставаться молодыми. Детей обливали водой для улучшения здоровья.

Рождество Пресвятой Богородицы как другие религиозные праздники предполагает соблюдение определенных норм. Желательно соблюдать пост , поэтому животную пищу лучше не употреблять в этот день.

, поэтому животную пищу лучше не употреблять в этот день. Традиционно важно не ссориться, не выяснять отношения, не причинять кому-то вред. Любое зло вернется вдвое больше, поэтому нужно думать о хорошем и положительном.

Физический труд в этот большой праздник запрещен. Не рекомендуется шить, вышивать, заниматься рукоделием. Лучше пойти в храм и поставить свечу за здоровье близких и родных.