Віруючі вшановують пам’ять святого Миколая тричі на рік – 19 грудня, 22 травня та 11 серпня, пише 24 Канал.

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За переказами, Миколай помер у IV столітті 19 грудня, а мощі його були перенесені у XI столітті з Мири до Барі в Італії 22 травня, тому встановлені саме ці дати пам'яті святого.

Що треба робити на Різдво Миколи Чудотворця

У храмах в цей день проходять церковні богослужіння. Християнам треба читати молитви та просити святого про заступництво. Поставте у церкві свічку та попросіть про допомогу в справах, про зцілення недуг, про міцне здоров’я себе та рідних.



11 серпня відзначають Різдво Миколи Чудотворця

Що не треба робити на Різдво Миколи Чудотворця

Не можна в цей день працювати в саду, на городі чи займатися важкою фізичною роботою вдома;

Не варто в свято лаятися, заздрити, засуджувати чи зводити наклепи;

Краще не займатися на Різдво Миколи Чудотворця рукоділлям;

Не рекомендовано сьогодні давати гроші в борг.

Прикмети на Різдво Миколи Чудотворця

Ранковий туман та сухий день віщує теплу та суху осінь;

Сильний дощ віщує великий врожай;

Дощовий теплий день – до достатку грибів;

Молитва до Миколи Чудотворця

Подумайте про своє бажання. Воно повинне бути добрим.

"Чудотворець Миколай, допоможи мені в бажаннях моїх тлінних. Не гнівайся на прохання зухвале, але і не покинь мене в справах суєтних. Що на благо тих, хто забажав, виконай своєю милістю. Якщо погане хочу, відверни лихо. Нехай всі бажання праведні здійсняться, а життя моє щастям наповниться. Хай буде воля твоя, амінь".