Христос народився: підбірка щирих привітань з Різдвом у прозі та віршах

Українці, щиро вітаємо вас з Різдвом Христовим. Бажаємо ніколи не втрачати віру в перемогу та світле майбутнє. Нехай це свято зігріє кожну українську домівку теплом.

Не забудьте сьогодні привітати рідних та друзів з Різдвом. Проведіть цей день разом, у мирі, злагоді та спокої. Нехай ніщо не зіпсує святковий настрій.

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24 Канал підготував зворушливі привітання з Різдвом Христовим у віршах та прозі. Зберігайте нашу чудову добірку, щоб привітати теплими словами близьких людей.

Христос народився! Славімо Його!

Привітання з Різдвом у віршах

Різдво Христове входить в хату,

Нехай життя буде багате.

Живіть у настрої, достатку,

Всіляких благ у вашу хатку!



Нехай з Різдвом прибуде щастя,

Повз вас проходять негаразди.

В житті панує лиш кохання,

Чекають добрі лиш зізнання!

***

Сім’ю щиро вашу вітаю!

І в день цей зимовий бажаю

В здоров’ї, турботі й злагоді жити,

Не мати причин, щоб тужити,

Хай буде це свято казковим,

Вітаю з Різдвом Христовим!

Різдво в Україні / Фото maximum.fm

***

Різдво спустилося на землю,

І світить зірочка ясна.

Зима малює білим пензлем,

А на столі горить свіча.

Сердечно Вас з Різдвом вітаю!

Хай щастям повниться душа,

Хай Бог завжди допомагає,

Дарує справжні чудеса!

Любові, віри та надії,

Смирення, миру і тепла.

Хай збудуться важливі мрії,

Здорова буде вся сім’я!

Хай на столі буде багато,

І коляда нехай звучить.

Нехай в серцях панує свято,

Бо народився Божий син!

***

З Різдвом Христовим вас вітаю!

Здоров’я, радощів бажаю.

Нехай Господь благословить

На кожен день, на кожну мить!

Живіть у щасті та достатку,

Добра та миру в вашу хатку.

Хай лише добрі будуть справи

Та благ не буде вам замало!

Різдво в Україні / Фото "ТСН"

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує щиру ласку,

Хай святкові світлі зорі

Вам освітять добру долю!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

Привітання з Різдвом у прозі

Бажаю на Різдво теплого полум'я біля каміна, любові та затишку в домашній атмосфері, коли з полум'я стрибають дрібні яскраві іскорки надії, коли теплі долоні рідних вселяють віру в щасливе майбутнє, а зверху Господь благословляє щастям!

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Вітаємо з Різдвом Христовим! У це світле свято бажаємо миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, радості, міцного здоров’я та всіх благ! Нехай справдяться усі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!

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З Різдвом! Хочу від щирого серця побажати, щоб дорога вела по вірному шляху, щоб тільки любов і тепло панували у вашому домі. Добробуту, процвітання та душевної гармонії. Нехай ангел-охоронець завжди буде поряд і ніколи вас не покидає!

Різдво в Україні / Фото з відкритих джерел

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Христос народився! Славімо Його! Хай світле свято Різдва Христового принесе мир і злагоду у кожну домівку. Хай всі негаразди відійдуть у небуття, а поряд завжди крокують щастя та любов. Мирного і світлого Різдва!

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Вітаємо з Різдвом Христовим! Нехай ваш дім завжди наповнюється теплом, радістю і затишком, щоб лунав веселий сміх малят, а Ісусик з ангеликами завжди оберігали вашу родину! Христос народився! Славімо Його!