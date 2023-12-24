Щасливого Різдва: добірка неймовірно милих привітань зі святом у картинках
Цього року українці святкуватимуть Різдво 25 грудня, тобто вже завтра. Сьогодні ж люди зібралися за сімейним столом з нагоди Святвечора, щоб скуштувати 12 пісних страв та поглянути, як зірка сповіщає про народження Ісуса Христа.
У цей період українці традиційно ходять колядувати. У піснях хлопці та дівчата бажають господарям дому миру, спокою, сімейної злагоди, добробуту, щастя та здоров'я. Зранку 25 грудня люди підуть до церкви, щоб послухати різдвяну молитву, а вечір проведуть у родинному колі.
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24 Канал підготував добірку щирих привітань у картинках з нагоди Різдва Христового. Нехай у цей день Господь подарує вам свою любов та тепло, а будинок наповнить веселою атмосферою світлого свята.
Привітання з Різдвом у картинках