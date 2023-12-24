У цей період українці традиційно ходять колядувати. У піснях хлопці та дівчата бажають господарям дому миру, спокою, сімейної злагоди, добробуту, щастя та здоров'я. Зранку 25 грудня люди підуть до церкви, щоб послухати різдвяну молитву, а вечір проведуть у родинному колі.
Важливо Православний календар на грудень: нові дати головних церковних свят цього місяця
24 Канал підготував добірку щирих привітань у картинках з нагоди Різдва Христового. Нехай у цей день Господь подарує вам свою любов та тепло, а будинок наповнить веселою атмосферою світлого свята.
Привітання з Різдвом у картинках
Різдво Христове / Фото forumsmile.com.ua
Різдво Христове / Фото lux.fm
Різдво Христове / Фото pruvitannja.com.ua
Різдво Христове / Фото "Країна У"
Різдво Христове / Фото "Країна У"
Різдво Христове / Фото forumsmile.com.ua
Різдво Христове / Фото forumsmile.com.ua
Різдво Христове / Фото listivki.com.ua
Різдво Христове / Фото kartynka.top
Різдво Христове / Фото Amazing Ukraine