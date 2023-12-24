За новим стилем українці тепер відзначатимуть Різдво 25 грудня разом із багатьма європейськими країнами. Це велике свято має низку цікавих традицій, які беруть початок ще з давніх-давен. Про що йдеться – знає 24 Канал.

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Різдво Христове: традиції святкування

Перед Різдвом віряни завжди проходять піст, який триває аж 40 днів. Він стартує 15 листопада та закінчується 24 грудня. Його ще називають Пилипівським постом, оскільки він настає після вшанування святого Пилипа. У цей період християни намагаються більше молитися, присвячувати себе Богу, а також обмежують себе в їжі. Зокрема, у м'ясних і молочних стравах. Вважається, що таким чином очищається душа й тіло людини.

Перед народженням Ісуса Христа віряни відзначають Святий вечір. Відтепер це відбувається 24 грудня за новоюліанським календарем. Особливіть цього вечора у тому, що християни готують та частуються 12 стравами, які є абсолютно пісними. Вони символізують 12 апостолів – учнів Ісуса Христа.

У саме Різдво вже готують різні страви, з додаванням яєць, молока, м'яса. На Різдво християни обов'язково відвідують службу Божу, яку переважно проводять тричі: вночі, рано-вранці та вдень. Це є обов'язковою традицією святкування.

Ще з давнини збереглася традиція купувати на свято нове вбрання, щоб зустріти народження Ісуса в святковому одязі.

Ідеально відзначити Різдво у колі рідних і близьких, адже це сімейне свято. Тоді відчуєте затишок та атмосферу тепла.

На Різдво віряни ходять колядувати по домівках, гуртуючись у компанії. Таким чином, люди прославляють народження Ісуса Христа.

У цей день бабусі й дідусі часто діляться зі своїми рідними історіями про народження Христа зі Святого Письма. Також з цього дня й аж до Стрітення християни вітаються: "Христос народився! – Славімо Його!".