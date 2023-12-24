По новому стилю украинцы теперь будут отмечать Рождество 25 декабря вместе со многими европейскими странами. Этот большой праздник имеет ряд интересных традиций, которые берут начало еще с давних времен. О чем идет речь – знает 24 Канал.

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Рождество Христово: традиции празднования

Перед Рождеством верующие всегда проходят пост, который длится 40 дней. Он стартует 15 ноября и завершается 24 декабря. Его еще называют Филипповским постом, поскольку он наступает после чествования святого Филиппа. В этот период христиане стараются больше молиться, посвящать себя Богу, а также ограничивают себя в пище. В частности, в мясных и молочных блюдах. Считается, что таким образом очищается душа и тело человека.

Перед рождением Иисуса Христа верующие отмечают Святой вечер. Отныне это происходит 24 декабря по новоюлианскому календарю. Особенность этого вечера в том, что христиане готовят и угощаются 12 блюдами, которые абсолютно постны. Они символизируют 12 апостолов – учеников Иисуса Христа.

В самое Рождество уже готовят разные блюда, с добавлением яиц, молока, мяса. На Рождество христиане обязательно посещают службу Божью, которую преимущественно проводят трижды: ночью, ранним утром и днем. Это обязательная традиция празднования.

Еще с древности сохранилась традиция покупать на праздник новый наряд, чтобы встретить рождение Иисуса в праздничной одежде.

Идеально отметить Рождество в кругу родных и близких, ведь это семейный праздник. Тогда почувствуете уют и атмосферу тепла.

На Рождество верующие ходят колядовать по домам, обьединяясь в компании. Таким образом, люди прославляют рождение Иисуса Христа.

В этот день бабушки и дедушки часто делятся со своими родными историями о рождении Христа из Священного Писания. Также с этого дня и до Сретения христиане приветствуются: "Христос родился! – Славим Его!".