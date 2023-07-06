Експерт з регенеративної медицини доктор Санджай Батра розповів про справжні властивості рицинової олії. Це олія, яку виготовляють з бобів рицини. Вона багата на жири, тригліцериди та рицинолеву кислоту.

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Чи справді допоможе рицинова олія

У складі рицинової олії є активний інгредієнт – рицинолева кислота. Вона справді впливає на волосся:

  • пришвидшує ріст,
  • має протизапальну дію,
  • сприяє тонкому та ослабленому волоссю,
  • заспокоює подразнену шкіру голови.

Яку рицинову олію обирати? Найкращим варіантом буде та, яку зробили методом холодного віджиму. Звертайте увагу на домішки – краще купувати якісну та чисту олію. Косметичні засоби на основі рицинової олії можуть бути неякісними й не дадуть відчутного результату.

Як користуватись рициновою олією

Концентровану рицинову олію не варто наносити на волосся самостійно – так волосся матиме жирний вигляд. У воді рицинова олія не розчиняється.

Натомість є лайфхак, який можна повторити у домашніх умовах. Експерт радить змішати рицинову олію та соєвий лецитин у рівних пропорціях та додати чайну ложку води.

Отриману суміш потрібно розвести ще у 500 мілілітрах води. Цей засіб можна наносити по всій довжині волосся – вистачить 1 чайної ложки для одної процедури.