Поради, які допоможуть прискорити ріст орхідеї: важливо дотримуватися всього декількох правил

Цвітіння орхідеї не триває вічно. В якийсь момент рослина впадає у стан спокою. Проте це не означає, що вона мертва.

Якщо гарно доглядати за орхідеєю, квітка може знову зацвісти. Потрібно стимулювати ріст орхідеї. 24 Канал підготував поради, які допоможуть вам у цьому.

До речі Це вбереже їх від гниття: як поливати орхідеї з настанням холодів

Перевірте шипи

Шипи повинні бути зелені, товсті та тверді на дотик. Тоді вони здорові. Якщо ж шипи коричневі або жовті, то вони не дадуть нових бутонів. Проблема може бути, наприклад, в освітленні. Якщо його недостатньо або занадто багато, то орхідея слабшає. З'являються короткі та тонкі шипи.

Підстригайте шипи

Якщо довго не підстригати шипи, то це може негативно вплинути на ріст орхідеї. Варто після того, як квітка перейде у стан спокою, обрізати коричневі шипи біля основи. Якщо ж вони зелені – на 2,5 сантиметри вище вузла.

Правильний догляд за орхідеєю / Фото Canva

Стерилізуйте інструменти

Промийте їх під гарячою водою, протріть милом та знову промийте. Вологу слід висушити чистим паперовим рушником. Включіть газову плиту і помістіть леза своїх інструментів під пряме полум'я всього на кілька секунд. Далі покладіть на паперовий рушник і дайте їм охолонути.

Стимулюйте шипи холодним повітрям

Помістіть орхідею у прохолодне місце вашого будинку приблизно на тиждень. Але уникайте вентиляторів чи кондиціонерів. Оптимальна температура вночі – від 60 до 70 градусів за Фаренгейтом.

Важливо також правильно доглядати за корінням орхідеї. Раніше ми розказували, яке добриво може врятувати пошкоджене листя квітки та відновити її коріння.