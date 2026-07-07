За даними генеалогічного товариства "Рідні", деякі унікальні прізвища в усій країні сьогодні мають буквально одна-дві людини. Редакція 24 Каналу зібрала добірку унікальних українських прізвищ, які можуть зовсім скоро зникнути.

Добірка рідкісних українських прізвищ, які зникають

День-Добрий – це прізвище нині має всього одна людина. Колись таке родове ім'я давали дуже ввічливим людям, які ніколи не проходили повз односельців, не вітаючись з ними.

– це прізвище нині має всього одна людина. Колись таке родове ім'я давали дуже ввічливим людям, які ніколи не проходили повз односельців, не вітаючись з ними. Печиборцев – унікальне родове ім'я, яке нині теж носить лише одна людина. Воно походить від давнього козацького прізвиська, яким на Січі жартома нагороджували або вправних кухарів, або тих, хто занадто сильно любив борщ.

– унікальне родове ім'я, яке нині теж носить лише одна людина. Воно походить від давнього козацького прізвиська, яким на Січі жартома нагороджували або вправних кухарів, або тих, хто занадто сильно любив борщ. Зачепилов – ним теж може похизуватися тільки один українець. Століття тому так називали завзятих, непосидючих або гострих на язик людей, які вміли своїм словом зачепити за живе.

– ним теж може похизуватися тільки один українець. Століття тому так називали завзятих, непосидючих або гострих на язик людей, які вміли своїм словом зачепити за живе. Кусайкін – рідкісне родове ім'я, яке наразі ділять між собою лише два носії. Власниками цього прізвища, ймовірно, були чоловіки, здатні постояти за себе у суперечках.

– рідкісне родове ім'я, яке наразі ділять між собою лише два носії. Власниками цього прізвища, ймовірно, були чоловіки, здатні постояти за себе у суперечках. Безмозчук – попри дещо образливе сучасне звучання, це давнє козацьке прізвище, яке зараз носять усього дві людини. На Січі так з повагою називали відчайдушних і безстрашних воїнів, які завжди впевнено йшли в бій.

– попри дещо образливе сучасне звучання, це давнє козацьке прізвище, яке зараз носять усього дві людини. На Січі так з повагою називали відчайдушних і безстрашних воїнів, які завжди впевнено йшли в бій. Непийпива – класичне козацьке прізвище, яке у сучасному світі належить 2 людям. Найімовірніше, перший представник цього родового імені полюбляв хмільні напої.

– класичне козацьке прізвище, яке у сучасному світі належить 2 людям. Найімовірніше, перший представник цього родового імені полюбляв хмільні напої. Затулий – прізвище, яке сьогодні об'єднує лише чотирьох українців. Воно пішло від дієслова "затулити" і могло характеризувати людину, яка захищала когось собою або володіла кремезною статурою.

– прізвище, яке сьогодні об'єднує лише чотирьох українців. Воно пішло від дієслова "затулити" і могло характеризувати людину, яка захищала когось собою або володіла кремезною статурою. Вухрер – нетипове для наших теренів прізвище, яке має іноземне коріння. В Україні залишилося тільки четверо людей з цим родовим іменем.

– нетипове для наших теренів прізвище, яке має іноземне коріння. В Україні залишилося тільки четверо людей з цим родовим іменем. Неїжхліб – колоритне прізвище, яке колись могли дати вередливій у їжі людині або ж бідняку під час скрути. Сьогодні цим родовим іменем можуть похизуватися лише 5 людей.

– колоритне прізвище, яке колись могли дати вередливій у їжі людині або ж бідняку під час скрути. Сьогодні цим родовим іменем можуть похизуватися лише 5 людей. Чорнобривцев – красиве прізвище, яке асоціюється з українською природою та народними піснями. Наразі налічується всього п'ять представників такого родового імені.

Прізвища, які зникають / Фото Magnific

До речі, наші предки у давнину часто отримували прізвища за свої дивні або кумедні звички. Читайте про це більше – у нашому матеріалі.