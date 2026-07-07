По данным генеалогического общества "Родные", некоторые уникальные фамилии во всей стране сегодня носят буквально один-два человека. Редакция 24 Канала собрала подборку уникальных украинских фамилий, которые могут совсем скоро исчезнуть.

Подборка редких украинских фамилий, которые исчезают

День-Добрый – эту фамилию сейчас носит всего один человек. Когда-то такое родовое имя давали очень вежливым людям, которые никогда не проходили мимо односельчан, не поздоровавшись с ними.

– эту фамилию сейчас носит всего один человек. Когда-то такое родовое имя давали очень вежливым людям, которые никогда не проходили мимо односельчан, не поздоровавшись с ними. Печиборцев – уникальное родовое имя, которое сейчас тоже носит только один человек. Оно происходит от старинного казацкого прозвища, которым на Сечи в шутку награждали либо искусных поваров, либо тех, кто слишком сильно любил борщ.

– уникальное родовое имя, которое сейчас тоже носит только один человек. Оно происходит от старинного казацкого прозвища, которым на Сечи в шутку награждали либо искусных поваров, либо тех, кто слишком сильно любил борщ. Зачепилов – им тоже может похвастаться только один украинец. Столетие назад так называли упорных, непоседливых или остроязычных людей, которые умели своим словом задеть за живое.

– им тоже может похвастаться только один украинец. Столетие назад так называли упорных, непоседливых или остроязычных людей, которые умели своим словом задеть за живое. Кусайкин – редкая фамилия, которую сейчас носят всего два человека. Обладателями этой фамилии, вероятно, были мужчины, способные постоять за себя в спорах.

– редкая фамилия, которую сейчас носят всего два человека. Обладателями этой фамилии, вероятно, были мужчины, способные постоять за себя в спорах. Безмозчук – несмотря на несколько оскорбительное современное звучание, это древняя казацкая фамилия, которую сейчас носят всего два человека. На Сечи так с уважением называли отчаянных и бесстрашных воинов, которые всегда уверенно шли в бой.

– несмотря на несколько оскорбительное современное звучание, это древняя казацкая фамилия, которую сейчас носят всего два человека. На Сечи так с уважением называли отчаянных и бесстрашных воинов, которые всегда уверенно шли в бой. Непийпива – классическая казацкая фамилия, которую в современном мире носят два человека. Скорее всего, первый носитель этой фамилии любил спиртные напитки.

– классическая казацкая фамилия, которую в современном мире носят два человека. Скорее всего, первый носитель этой фамилии любил спиртные напитки. Затулий – фамилия, которую сегодня носят всего четыре украинца. Она произошла от глагола "затулить" и могла характеризовать человека, защищавшего кого-то своим телом или обладавшего крепким телосложением.

– фамилия, которую сегодня носят всего четыре украинца. Она произошла от глагола "затулить" и могла характеризовать человека, защищавшего кого-то своим телом или обладавшего крепким телосложением. Вухрер – нетипичная для наших краев фамилия, имеющая иностранные корни. В Украине осталось всего четыре человека с этой фамилией.

– нетипичная для наших краев фамилия, имеющая иностранные корни. В Украине осталось всего четыре человека с этой фамилией. Неежхлеб – колоритная фамилия, которую когда-то могли дать привередливому в еде человеку или же бедняку в тяжелые времена. Сегодня этой фамилией могут похвастаться лишь 5 человек.

– колоритная фамилия, которую когда-то могли дать привередливому в еде человеку или же бедняку в тяжелые времена. Сегодня этой фамилией могут похвастаться лишь 5 человек. Чорнобривцев – красивая фамилия, которая ассоциируется с украинской природой и народными песнями. На данный момент насчитывается всего пять представителей этой фамилии.

Исчезающие фамилии / Фото Magnific

Кстати, наши предки в древности часто получали фамилии за свои странные или забавные привычки. Читайте об этом подробнее – в нашем материале.