Це щось нове: 4 красиві рідкісні імена для хлопців
На пошуки вдалого імені батьки часто витрачають місяці, адже ім'я значно впливає на долю людини. Ми зібрали для вас перелік рідкісних імен для хлопців.
Андрій, Петро, Василь, Іван, Микола – так часто називають хлопчиків, бо ці імена впізнавані та всім зрозумілі. Для тих, хто любить експерименти – треба щось інше. 24 Канал зібрав добірку рідкісних імен для чоловіків.
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Рідкісні імена для хлопчиків
Давню історію має ім'я Мойсей. Воно походить зі стародавнього єврейського імені Moshe, що означає "вийнятий з води" або "той, що пливе". Це ім'я набуло особливого значення завдяки біблійній історії про Мойсея, який став великим лідером й пророком для єврейського народу.
У біблійному переказі, Мойсей очолив вихід єврейського народу з рабства в Єгипті, прийняв Десять Заповідей від Бога на горі Синай та провів народ через пустелю до обітованої землі.
Ім'я Варфоломій походить від грецького імені Bartholomaios, яке включає 2 складові: barus, що означає "важкий" або "сильний", і tholomaios, що може означати "розумний" або "переможець". Варфоломій є одним з дванадцяти апостолів, згаданим у Новому Заповіті, а саме – у Євангеліях Матвія, Марка, Луки та Діях апостолів. Варфоломій був одним з перших учнів Ісуса Христа та його послідовником.
Мурад – доволі популярне східне ім'я. Воно походить від кореня murad та має значення "ціль", "бажання" або "прагнення". Воно також може вказувати на "Божу волю" або "божественне призначення". Ім'я Мурад є популярним серед арабськомовних народів та мусульманських спільнот.
Платон – ім'я грецького походження від слова "платюс", що означає "широкоплечий". Є версія, що це ім'я давньоєврейське, і Платон в цьому випадку означає "розраду". Це ім'я використовується в багатьох країнах і визнане церквами.