Водночас дорослим хочеться, щоб ім'я було не вигаданим "з голови", а реальним та милозвучним. 24 Канал зібрав добірку унікальних жіночих імен, які ви, скоріше за все, жодного разу не чули в реальному житті.
Як оригінально назвати доньку
- Квітка – українське ім'я, яке походить від слова "квітка". Воно асоціюється з ніжністю, розквітом і, звісно, легендарною співачкою Квіткою Цісик.
- Малуша – давньоруське ім'я, яке означає "маленька" або "невеличка". Що цікаво, саме так звали матір князя Володимира Великого.
- Текля – старовинне ім'я грецького походження, яке трактується як "Божа слава".
- Ліннея – надзвичайно популярне у Швеції та Норвегії ім'я. Воно походить від назви ніжної північної лісової квітки та видатного вченого Карла Ліннея.
- Альба – ім'я латинського походження, яке перекладається як "біла".
- Інес – форма імені Агнеса, яке означає "непорочна".
- Клео – колись це було лише скороченням від імені Клеопатра. Однак нині його вважають повністю самостійним та красивим варіантом.
- Юстина – ім'я латинського походження, що трактується "справедлива".
- Леоніла – має латинське коріння та перекладається як "левиця".
- Дорофея – давнє ім'я, яке означає "Божий дар".
- Аглая – прийшло до нас з давньогрецької мови та означає "блиск" або "краса".
Красиві імена для дівчинки / Фото Magnific
А чи знаєте ви, які імена приносять своїм власникам гарну долю та щастя? Якщо ні, то ознайомтесь з нашим матеріалом.