Водночас дорослим хочеться, щоб ім'я було не вигаданим "з голови", а реальним та милозвучним. 24 Канал зібрав добірку унікальних жіночих імен, які ви, скоріше за все, жодного разу не чули в реальному житті.

Як оригінально назвати доньку

Квітка – українське ім'я, яке походить від слова "квітка". Воно асоціюється з ніжністю, розквітом і, звісно, легендарною співачкою Квіткою Цісик.

– українське ім'я, яке походить від слова "квітка". Воно асоціюється з ніжністю, розквітом і, звісно, легендарною співачкою Квіткою Цісик. Малуша – давньоруське ім'я, яке означає "маленька" або "невеличка". Що цікаво, саме так звали матір князя Володимира Великого.

– давньоруське ім'я, яке означає "маленька" або "невеличка". Що цікаво, саме так звали матір князя Володимира Великого. Текля – старовинне ім'я грецького походження, яке трактується як "Божа слава".

– старовинне ім'я грецького походження, яке трактується як "Божа слава". Ліннея – надзвичайно популярне у Швеції та Норвегії ім'я. Воно походить від назви ніжної північної лісової квітки та видатного вченого Карла Ліннея.

– надзвичайно популярне у Швеції та Норвегії ім'я. Воно походить від назви ніжної північної лісової квітки та видатного вченого Карла Ліннея. Альба – ім'я латинського походження, яке перекладається як "біла".

– ім'я латинського походження, яке перекладається як "біла". Інес – форма імені Агнеса, яке означає "непорочна".

– форма імені Агнеса, яке означає "непорочна". Клео – колись це було лише скороченням від імені Клеопатра. Однак нині його вважають повністю самостійним та красивим варіантом.

– колись це було лише скороченням від імені Клеопатра. Однак нині його вважають повністю самостійним та красивим варіантом. Юстина – ім'я латинського походження, що трактується "справедлива".

– ім'я латинського походження, що трактується "справедлива". Леоніла – має латинське коріння та перекладається як "левиця".

– має латинське коріння та перекладається як "левиця". Дорофея – давнє ім'я, яке означає "Божий дар".

– давнє ім'я, яке означає "Божий дар". Аглая – прийшло до нас з давньогрецької мови та означає "блиск" або "краса".

Красиві імена для дівчинки / Фото Magnific

А чи знаєте ви, які імена приносять своїм власникам гарну долю та щастя? Якщо ні, то ознайомтесь з нашим матеріалом.