Існує лише кілька імен з найпотужнішим позитивним значенням. 24 Канал підготував добірку красивих жіночих та чоловічих імен, які, за віруваннями, приносять своїм власникам гарну долю та прихильність фортуни.
Імена, які притягують щастя у життя своїх власників
- Феліція – латинське ім'я, яке буквально означає "щастя" та "удача".
- Макар – давньогрецьке ім'я, що перекладається як "блаженний" або "щасливий".
- Богдан – слов'янське ім'я, яке трактується як "даний Богом".
- Соломія – ім'я, яке походить від слова "шалом" і означає "мир" та "спокій".
- Злата – слов'янське ім'я, яке означає "золота".
- Анна – ім'я єврейського походження, що перекладається як "благодать" та "милість".
- Віктор – ім'я з латинським корінням, яке означає "переможець".
- Лада – слов'янське ім'я, яке походить від імені богині краси, любові та шлюбу. Воно перекладається як "мила" та "ладна".
- Тихон – давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "вдалий" та "щастя".
- Мирослава – слов'янське ім'я, що означає "прославлена миром".
Імена, які приносять щастя / Фото Magnific
Нагадаємо, що днями наша редакція розповідала про імена, які мають найпотужнішу енергетику. Так, до речі, часто називають лідерів, здатних згуртувати навколо себе команду однодумців.