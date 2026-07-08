Існує лише кілька імен з найпотужнішим позитивним значенням. 24 Канал підготував добірку красивих жіночих та чоловічих імен, які, за віруваннями, приносять своїм власникам гарну долю та прихильність фортуни.

Імена, які притягують щастя у життя своїх власників

Феліція – латинське ім'я, яке буквально означає "щастя" та "удача".

– латинське ім'я, яке буквально означає "щастя" та "удача". Макар – давньогрецьке ім'я, що перекладається як "блаженний" або "щасливий".

– давньогрецьке ім'я, що перекладається як "блаженний" або "щасливий". Богдан – слов'янське ім'я, яке трактується як "даний Богом".

– слов'янське ім'я, яке трактується як "даний Богом". Соломія – ім'я, яке походить від слова "шалом" і означає "мир" та "спокій".

– ім'я, яке походить від слова "шалом" і означає "мир" та "спокій". Злата – слов'янське ім'я, яке означає "золота".

– слов'янське ім'я, яке означає "золота". Анна – ім'я єврейського походження, що перекладається як "благодать" та "милість".

– ім'я єврейського походження, що перекладається як "благодать" та "милість". Віктор – ім'я з латинським корінням, яке означає "переможець".

– ім'я з латинським корінням, яке означає "переможець". Лада – слов'янське ім'я, яке походить від імені богині краси, любові та шлюбу. Воно перекладається як "мила" та "ладна".

– слов'янське ім'я, яке походить від імені богині краси, любові та шлюбу. Воно перекладається як "мила" та "ладна". Тихон – давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "вдалий" та "щастя".

– давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "вдалий" та "щастя". Мирослава – слов'янське ім'я, що означає "прославлена миром".

Імена, які приносять щастя / Фото Magnific

Нагадаємо, що днями наша редакція розповідала про імена, які мають найпотужнішу енергетику. Так, до речі, часто називають лідерів, здатних згуртувати навколо себе команду однодумців.