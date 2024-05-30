Подружжю краще бути удвох: 6 річниць весілля, які не варто святкувати

Весілля та подружнє життя – це ті речі, довкола яких ходить багато народних прикмет. Наприклад, кажуть, що щастя любить тишу. Тому деякі закохані пари майже або взагалі не діляться подробицями особистих стосунків.

У суспільстві також кажуть, що не всі річниці весілля треба святкувати. Однак це не стосується перших спільних років. Більше – у матеріалі.

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16-та річниця

Згідно з нумерологією, число 16 символізує добробут та процвітання. З цією річницею весілля пов'язаний камінь топаз, який відповідає за рівновагу та щирість. Однак від святкування все одно варто відмовитися. Цей день подружжю потрібно провести одне з одним, а не запрошувати близьких у гості.

17-та річниця

Якщо закохана пара хоче зберегти міцний шлюб, то 17 річницю краще не відзначати. Свято також потрібно провести удвох – наприклад, зробити щось, що давно планували, а ніяк не виходило. Гучне святкування можна влаштувати, коли пройде 20 років з дня весілля.

Річниці весілля, які краще не святкувати / Фото Canva

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19-та річниця

19-та річниця шлюбу – гранатова. Згідно з езотерикою, взагалі не слід влаштовувати гуляння після п'ятнадцяти років, а вже на двадцять. Цей час варто присвятити сімейним проблемам, аби чимшвидше їх владнати.

28-ма річниця

Після 28 років шлюбу настає складний період. Необхідно багато працювати, щоб зберегти стосунки, адже любовна криза може призвести до розлучення. Замість того, щоб влаштовувати свято, владнайте всі негаразди.

32-га і 33-тя річниця

Ці річниці також слід провести без гостей. Закоханій парі рекомендується згадати день, коли вони познайомилися, щоб знову пробудити почуття, які були на початку стосунків, та подумати як їх можна покращити.