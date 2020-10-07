Американська співачка та засновниця білизняного бренду Savage x Fenty Ріанна потрапила в гучний скандал. Жінка використала пісню з мусульманськими хадисами для реклами свого бренду.

У рекламі власного бренду білизни Savage x Fenty співачка Ріанна використала трек Doom американської виконавиці Coucou Chloé. Про це інформує BBC.

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Через цей саундтрек виконавицю жорстко розкритикували в мережі, зокрема мусульмани. Тому що в пісні використовуються цитати з хадисів, що стосуються пророка Мухаммеда та Судного дня.

Зазначимо, хадиси – це записи традицій та висловлювань пророка Мухаммеда. Хадис вважається головним джерелом релігійного права та законів, а поступається авторитетом лише головній мусульманській книзі – Корану.

Ріанна звернула увагу на зауваження та подякувала мусульманам за те, що звернули увагу на її безтурботну помилку. Вона зазначила, що зробить все можливе для того, щоб в майбутньому більше таке не повторювалося.

"Ми розуміємо, що образили наших мусульманських братів і сестер, і неймовірно цим пригнічені. Я не допускаю жодних ігор навколо того, що стосується Бога або релігії, і саме тому використання цієї пісні в моєму проекті було абсолютно безвідповідальним", – написала Ріанна.

Авторка треку теж вибачилась, що не перевірила композицію краще і використала семпли, не підозрюючи, що там є цитати з хадисів.