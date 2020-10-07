Американская певица и основательница бельевого бренда Savage x Fenty Рианна попала в громкий скандал. Женщина использовала песню с мусульманскими хадисами для рекламы своего бренда.

В рекламе собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty певица Рианна использовала трек Doom американской исполнительницы Coucou Chloé. Об этом информирует BBC.

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Из-за этого саундтрека исполнительницу жестко раскритиковали в сети, в частности мусульмане. Потому что в песне используются цитаты из хадисов, касающиеся пророка Мухаммеда и Судного дня.

Отметим, хадисы – это записи традиций и высказываний пророка Мухаммеда. Хадис считается главным источником религиозного права и законов, и уступает авторитетом лишь главной мусульманской книге – Корану.

Рианна обратила внимание на замечание и поблагодарила мусульман за то, что обратили внимание на ее беспечную ошибку. Она отметила, что сделает все возможное для того, чтобы в будущем больше такое не повторялось.

"Мы понимаем, что обидели наших мусульманских братьев и сестер, и невероятно этим подавлены. Я не допускаю никаких игр вокруг того, что касается Бога или религии, и именно поэтому использование этой песни в моем проекте было абсолютно безответственным", – написала Рианна.

Автор трека тоже извинилась, что не проверила композицию лучше и использовала сэмплы, не подозревая, что там есть цитаты из хадисов.