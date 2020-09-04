Голлівудський режисер Тайка Вайтіті готовий приступити до зйомок наступної частини франшизи Marvel. Та на автора стрічки чекала самоізоляція з двома маленькими доньками. І кадри, які він зробив у готельному номері, розсмішили кіноманів.

Кумедне фото Тайки Вайтіті

Як відомо, зйомки фільму "Тор: Кохання і грім" відбуватимуться у Новій Зеландії. Тому режисер Тайка Вайтіті зі своїми двома донечками вже прилетіли туди із США. За умовами карантину, зірковий батько пройде 14-денну самоізоляцію перш ніж вийти на знімальний майданчик. Половину цього часу Тайка Вайтіті вже пробув у номері, що залюбки показав в інстаграмі.

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На курйозному кадрі видно, як 8-річна Те і 5-річна Матева влаштували розгардіяш у кімнаті. Дівчатка розкидали всі речі по підлозі та меблях, і в цьому хаосі залюбки продовжували гратись.

День сьомий 14-денного карантину в готелі в Новій Зеландії. Один тато, двоє дітей, все складалося чудово... Поки вони не знайшли кнопку "підірвати валізи і викинути все". Схоже, у мене на руках пара звичайних прихильників Led Zeppelin, – написав з гумором Тайка Вайтіті.

Відомо, що на час карантинної самоізоляції прибирання у номері не здійснюватиметься. Тому режисер Тайка Вайтіті зі своїми донька ще тиждень проведуть у таких умовах.

Що відомо про фільм "Тор: Кохання і грім"

Вперше про 4 частину із серії фільмів про Тора заговорили ще влітку 2019 року. Тоді Тайка Вайтіті офіційно став режисером стрічки, підписавши контракт з Marvel. Фільм стане екранізацією коміксу "Могутній Тор". За його мотивами створили кілька сценаріїв, які буде розглядати автор супергеройського фільму. Деталей поки не розсекречують, однак Тайка Вайтіті натякнув, що фрагмент коміксу, в якому Джей хворіє на рак, є важливим. Тому кіномани припустили, що цю деталь він візьме до нового фільму.

Головного лиходія у стрічці "Тор: Кохання і грім" зіграє Крістіан Бейл. Раніше він був актором кіновсесвіту DC та постав в образі Бетмена у легендарній трилогії.

Окрім цього, до акторського складу увійдуть:

Кріс Гемсворт – Тор, один з месників та колишній король Асгарду

Тесса Томпсон – Валькірія, воїн та королева Асгарду

Наталі Портман – Джейн Фостер, науковець, колишня дівчина Тора

Тайка Вайтіті – воїн раси Кронана

Крістіан Бейл – лиходій

Прем'єра стрічки "Тор: Кохання і грім" вже перенесена через пандемію. Представники Marvel анонсували, що фільм вийде на великий екран не раніше 2022 року.