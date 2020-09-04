Голливудский режиссер Тайка Вайтити готов приступить к съемкам следующей части франшизы Marvel. Но автора ленты ждала самоизоляция с двумя маленькими дочерьми. И кадры, которые он сделал в гостиничном номере, рассмешили киноманов.

Забавное фото Тайки Вайтити

Как известно, съемки фильма "Тор: Любовь и гром" пройдут в Новой Зеландии. Поэтому режиссер Тайка Вайтити со своими двумя дочками уже прилетели туда из США. По условиям карантина, звездный отец пройдет 14-дневную самоизоляцию прежде чем выйти на съемочную площадку. Половину этого времени Тайка Вайтити уже провел в номере, что охотно показал в инстаграме.

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На курьезном кадре видно, как 8-летняя Тэ и 5-летняя Матева устроили беспорядки в комнате. Девочки разбросали все вещи по полу и мебели и в этом хаосе охотно продолжали играть.

День седьмой 14-дневного карантина в отеле в Новой Зеландии. Один папа, двое детей, все складывалось замечательно... Пока они не нашли кнопку "взорвать чемоданы и выбросить все". Похоже, у меня на руках пара обычных поклонников Led Zeppelin,

– написал с юмором Тайка Вайтити.

Известно, что на время карантинной самоизоляции уборка в номере не будет осуществляться. Поэтому режиссер Тайка Вайтити со своими дочерьми еще неделю проведут в таких условиях.

Что известно о фильме "Тор: Любовь и гром"

Впервые о 4 части из серии фильмов о Торе заговорили еще летом 2019 года. Тогда Тайка Вайтити официально стал режиссером ленты, подписав контракт с Marvel. Фильм станет экранизацией комикса "Могучий Тор". По его мотивам создали несколько сценариев, которые будет рассматривать автор Супергеройского фильма. Деталей пока не рассекречивают, однако Тайка Вайтити намекнул, что фрагмент комикса, в котором Джей болеет раком, важен. Поэтому киноманы предположили, что эту деталь он возьмет в новый фильм.

Главного злодея в фильме "Тор: Любовь и гром" сыграет Кристиан Бейл. Ранее он был актером киновселенной DC и предстал в образе Бэтмена в легендарной трилогии.

Кроме этого, в актерский состав войдут:

Крис Хэмсворт – Тор, один из мстителей и бывший король Асгарда

Тесса Томпсон – Валькирия, воин и королева Асгарда

Натали Портман – Джейн Фостер, ученый, бывшая девушка Тора

Тайка Вайтити – воин расы кронан

Кристиан Бэйл – злодей

Премьера фильма "Тор: Любовь и гром" уже перенесена из-за пандемии. Представители Marvel анонсировали, что фильм выйдет на большой экран не раньше 2022 года.